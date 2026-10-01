Okullarda 2025-2026 bilançosu: 17 milyon 704 bin öğrenci örgün eğitimde

Genel görünüm:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026" verilerine göre, Türkiye'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı. Aynı dönemde toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799 ve derslik sayısı 769 bin 933 olarak kaydedildi.

okul ve derslik varlığı:

2025-2026 döneminde hizmet veren toplam okul sayısı 75 bin 12 oldu. Bu okulların 59 bin 914'ü resmî, 15 bin 94'ü özel ve 4'ü açık öğretim kurumları olarak sınıflandırıldı. Kademelere göre dağılımda 18 bin 636 okul okul öncesinde, 25 bin okul ilkokul düzeyinde, 18 bin 977 ortaokulda ve 12 bin 399 ortaöğretim kademesinde yer aldı.

öğrenci dağılımı ve türlere göre eğitim:

Örgün eğitimde öğrencilerin cinsiyete göre dağılımında 9 milyon 89 bin 93 erkek ve 8 milyon 615 bin 215 kız öğrenci yer aldı. Kurum türlerine göre öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmî, 1 milyon 485 bin 21'i özel ve 1 milyon 51 bin 493'ü açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Yaş düzeyine göre dağılımda okul öncesinde 1 milyon 739 bin 723, ilkokulda 5 milyon 408 bin 899, ortaokulda 5 milyon 307 bin 934 ve ortaöğretimde 5 milyon 247 bin 752 öğrenci yer aldı.

ortaöğretimde yapı ve mesleki eğitimin yükselişi:

Ortaöğretimde bulunan 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin dağılımında 3 milyon 46 bin 666 öğrenci genel ortaöğretimde, 1 milyon 736 bin 473 öğrenci mesleki ve teknik ortaöğretimde, 464 bin 613 öğrenci ise Anadolu imam hatip liselerinde eğitim aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 37,56 olan mesleki ve teknik eğitimin örgün ortaöğretimdeki payı, 2025-2026 döneminde yüzde 39,51'e yükseldi. Mesleki açık öğretim dahil olmak üzere mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısı 1 milyon 681 bin 100'den 1 milyon 736 bin 473'e çıktı.

öğretmen sayısı ve görev dağılımı:

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 170 bin 320 olarak bildirildi. Yaygın eğitim kurumları ve diğer birimlerde görev yapan 41 bin 479 öğretmenin eklenmesiyle toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı. Öğretmenlerin 1 milyon 67 bin 218'i resmî okullarda ve kurumlarda, 144 bin 581'i ise özel okullarda görev yaptı.

Yayımlanan istatistikler, öğrenci, öğretmen ve fiziki altyapı verilerinin yıllık değişimini ve ortaöğretimde mesleki eğitimin artan payını ortaya koyuyor; sonuçlar eğitim planlaması ve kaynak dağılımı açısından önemli gösterge niteliği taşıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLERE GÖRE, TÜRKİYE'DE 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKUL ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TOPLAM 17 MİLYON 704 BİN 308 ÖĞRENCİ ÖRGÜN EĞİTİM ALDI.