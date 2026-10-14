Okullarda bilimi, sanatı ve geleneksel oyunları buluşturan proje öğrencilere farklı deneyimler sunuyor

Projenin kapsamı ve hedefi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Petek Genç Bilimle Oyna-Oyundan Bilime, Gelenekten Geleceğe projesi, çocukları bilim, sanat ve geleneksel oyunlarla bir araya getiriyor. Projenin amacı; okul ortamında rutin derslerin dışında kalan, uygulamalı ve yaratıcı deneyimlerle öğrencilerin merakını uyandırmak ve öğrenme süreçlerine destek olmak.

Ekim ayı etkinlik takvimi

Ekim ayı boyunca Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerindeki okullarda gerçekleştirilecek proje kapsamında toplam 39 okulda yüzlerce öğrenciyle buluşulacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, programı ilerleyen aşamalarda il genelinde yaygınlaştırmayı ve şehrin 17 ilçesindeki farklı okullarda uygulamayı planlıyor.

Etkinliklerin içeriği ve kazanımları

Okulları ziyaret eden ekipler, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak düzenlenen çocuk tiyatroları, bilimsel gösteriler, uygulamalı atölye çalışmaları ve geleneksel çocuk oyunları ile etkinlikler sunuyor. Bu çeşitlilik, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de yeni deneyimler kazanmasını sağlıyor.

Gün boyu süren etkinliklerle deneyim zenginliği

Proje kapsamında çocuklar, bir gün içinde farklı disiplinlerden etkinliklerle karşılaşıyor; böylece sanat ve bilimin iç içe geçtiği bir öğrenme ortamı deneyimliyorlar. Ekipler tarafından hazırlanan uygulamalar, öğrencilerin merak duygusunu harekete geçirirken problem çözme ve iş birliği becerilerini de destekliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin okul dışındaki uygulamalarla desteklenerek çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtiyor. Program, katılımcılara unutulmaz anılar sunarken günlük eğitim ritüelini zenginleştiren alternatif bir öğrenme alanı oluşturuyor.

Petek Genç projesi, öğrencilere hem eğlence hem de öğrenme sunan etkinliklerle sonraki dönemlerde daha geniş bir katılımla devam etmeyi hedefliyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE İLE GELENEKSEL OYUNLAR, BİLİM VE SANATLA BİR ARAYA GETİRİLİYOR.