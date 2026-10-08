Dolar 49,2102 +0,02%
Euro 55,2333 +0,27%
Bist 12.108,10 -0,12%
Altın Gram 6.551,66 +0,01%
EUR/USD 1,1194 -0,04%
Brent Petrol 104,76 +4,55%
--°

Okullarda erken destek ağı: Altıntaş'ta yöneticilere rehberlik

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli kapsamında Altıntaş’ta okul yöneticileri ve rehber öğretmenleri bilgilendirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullarda erken destek ağı: Altıntaş'ta yöneticilere rehberlik

Altıntaş’ta model ve iş birliği

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme programı, Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modelinin okullarda uygulanmasına odaklandı. Etkinlik, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve ilçe merkezinde görev yapan eğitim yöneticileri ile rehber öğretmenler katıldı.

Programın hedefleri:

Toplantıda modelin kapsamı ayrıntılı şekilde tanıtıldı; katılımcılara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet modelleri hakkında bilgi verildi. Amaç, sosyal hizmet ihtiyacı olan birey ve ailelerin eğitim ortamında daha hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Vurgu, ihtiyaçların erken dönemde belirlenmesi ve gerekli desteklere zamanında yönlendirilmesi üzerinde yapıldı. Bu yaklaşımın, hem öğrencilerin eğitim sürecine devamlılık kazandıracağı hem de ailelerin toplumsal dayanışma ağlarına daha etkin erişimini sağlayacağı belirtildi.

Katılımcıların rolü ve kurumsal iş birliği:

Programda ayrıca kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği değerlendirildi. Okul idarecileri ve rehber öğretmenlerin, erken tespit ve yönlendirme süreçlerinde kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

Toplantı boyunca, okul içinde gözlem, iletişim kanallarının kullanımı ve gerektiğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlantıya geçme süreçleri üzerinde uygulamaya dönük değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, modelin sahada uygulanabilirliğini artırmak için iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

ALTINTAŞ’TA OKUL İDARECİLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERE SOSYAL DESTEK MODELİ ANLATILDI

ALTINTAŞ’TA OKUL İDARECİLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERE SOSYAL DESTEK MODELİ ANLATILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cizre polisi afetlere karşı müdahale hazırlıklarını güçlendirdi
images

Rektör ilk derste babası ve lise öğretmeniyle aynı sınıfta yer aldı
images

Koridorları atölyeye çeviren öğrenciler okul duvarlarını sanatla donatıyor
images

Sason'da Anadolu Lisesi'nde sonbahar şenliği gençler oyunlarla kaynaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun’da aranan kadın yakalandı ve kesinleşmiş hapsi için cezaevine gönderildi

Genç şüpheli adliyede: amcasının ölümüne ilişkin soruşturma

Büyükkılıç, Yeşilay ile YEDAM iş birliğini güçlendirme vurgusu yaptı

Cizre polisi afetlere karşı müdahale hazırlıklarını güçlendirdi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı