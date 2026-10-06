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Okullarda gıda israfına karşı bilinç: öğrenciler söz verdi

Kütahya'da Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde anaokulu ve ortaokul öğrencilerine gıda israfı, nedenleri ve azaltma yöntemleri öğretildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okullarda gıda israfına karşı bilinç: öğrenciler söz verdi

Okullarda gıda israfına karşı bilinç: öğrenciler söz verdi

Kütahya'da Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen eğitimlere Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu ile Şehitler Ortaokulu öğrencileri katıldı. Eğitimler, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Eğitimin kapsamı ve ana mesajlar:

Programda öğrencilere gıda kaybı ve israfının ne olduğu, israfın nedenleri ve bunun önlenmesinin önemi anlatıldı. Günlük yaşamda uygulanabilecek pratik önlemler örneklerle ele alındı ve çocukların anlayacağı dilde açıklamalar yapıldı.

Öğrencilerin katılımı ve taahhüdü:

Eğitimin sonunda öğrenciler öğrendiklerini hep birlikte tekrar ederek gıdaları israf etmeme sözü verdi. Etkinlik boyunca vurgulanan temel mesaj ise "Gıdayı korumak, emeği ve geleceğimizi korumaktır" oldu.

KÜTAHYA’DA GIDA İSRAFINA KARŞI ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ

KÜTAHYA’DA GIDA İSRAFINA KARŞI ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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