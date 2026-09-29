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Okullarda güvenlik bilinci: jandarmadan öğrenci, öğretmen ve personele kapsamlı seminer

Afyonkarahisar Çay İlçe Jandarma Komutanlığı, üç okulda öğrenci, öğretmen ve güvenlik personeline asayiş, uyuşturucu ve risk alanlarına seminer verdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Okullarda güvenlik bilinci: jandarmadan öğrenci, öğretmen ve personele kapsamlı seminer

Jandarma bilgilendirmeyi üç okulda sürdürdü

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde görev yapan Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim-öğretim ortamlarının daha güvenli hale gelmesi amacıyla üç farklı okulda seminer düzenledi. Çalışma, okul güvenliğini artırmaya yönelik saha bilgilendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Hedef okullar ve kapsam:

Proje çerçevesinde Akkonak Şehit Gökhan Şengül Ortaokulu, Akkonak Cumhuriyet Şehit Uğur Gencelli İlkokulu ve Pazarağaç İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, görev yapan öğretmenler ile güvenlik personeli bilgilendirildi. Eğitimde Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılması projesinin amaçları doğrultusunda hareket edildi.

İçerik ve önleyici tedbirler:

Seminerlerde, okul içi ve çevresinde meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde satış ile kullanımının engellenmesi gibi hayati konular ele alındı. Ayrıca, okulla ilişiği bulunmayan ve eğitim-öğretim güvenliğini riske atan şahısların takibi konusunda izlenecek adımlar katılımcılara aktarıldı.

Ekipler, metruk binalar başta olmak üzere internet ve oyun salonları, kafe ve kahvehane gibi umuma açık mekanlarda oluşabilecek risklerin fark edilmesi ve bu tür alanlara yönelik alınacak tedbirler hakkında da bilgilendirme yaptı. Katılımcılara, şüpheli durumların tespitinde nasıl hareket edileceği ve hangi mercilere bildirileceği konusunda pratik yönlendirmeler sunuldu.

Jandarma yetkilileri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, okul yönetimleriyle iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Seminerler, hem öğrencilerin korunması hem de eğitim ortamlarının sağlıklı ve güvenli tutulması amacıyla önleyici yaklaşımı güçlendirmeyi hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMININ DAHA...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMININ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA 3 FARKLI OKULDA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE GÜVENLİK PERSONELİNE YÖNELİK SEMİNER DÜZENLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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