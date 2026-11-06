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Okullarda güvenlik eğitimi: niğde polisi iki okulda öğrencilere bilgilendirme yaptı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki okulda öğrencilere hırsızlık, sahte para ve sosyal medya ile iletişim kaynaklı dolandırıcılıklardan korunma eğitimi verdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okullarda güvenlik eğitimi: niğde polisi iki okulda öğrencilere bilgilendirme yaptı

Okullarda güvenlik eğitimi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen çalışmada iki okulda öğrencilere eğitim verdi. Faaliyet, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında gerçekleştirildi ve hedef kitle olarak Fatma Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu ile Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri belirlendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde öğrencilere genel güvenlik kuralları ile birlikte yankesicilik, açıktan hırsızlık ve sahte para konuları anlatıldı. Ayrıca iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ve başkalarına banka hesabı kullandırmanın doğurabileceği riskler de katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılara verilen mesajlar:

Program kapsamında akran nezaketi ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme de yapıldı; amacı, gençlerin hem kendilerini koruyabilecek davranışlar geliştirmesine hem de emniyet güçlerinin görevlerine dair farkındalık kazanmalarına destek olmaktı. Toplum Destekli Polislik ekipleri, öğrencilere dikkat edilmesi gereken temel noktaları vurgulayarak güvenli davranışlara ilişkin uyarılarda bulundu.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ; İKİ OKULDA ÖĞRENCİLERE HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIKTAN...

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ; İKİ OKULDA ÖĞRENCİLERE HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIKTAN KORUNMA, AKRAN NEZAKETİ VE POLİSLİK MESLEĞİ KONULARINDA BİLGİ VERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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