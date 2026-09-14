Okullarda güvenlik için sahada 70 asayiş ve 53 trafik timi görevlendirildi

Alınan tedbirler:

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri uygulamaya koydu. Amaç, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam etmelerini sağlamak olarak açıklandı.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde devriye faaliyetleri artırıldı, okul çevrelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller yapıldı. Öğrencilerin yaya ve okul geçitlerinden güvenli şekilde geçişleri için yönlendirme ve önlemler alındı.

Servis ve sürücü denetimleri:

Okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücü ve araç belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, okul taşıtı işaretleri ve ilgili diğer hususlar kontrol edildi; sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Farkındalık ve görünürlük çalışmaları:

Öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri düzenlendi. Okul çevrelerinde jandarma personelinin görünürlüğü artırılarak önleyici kolluk faaliyetlerine ağırlık verildi.

Komutanlığın açıklaması:

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okul ve çevrelerinde alınan tedbirler kapsamında; 70 Asayiş Timi, 53 Trafik Timi görevlendirilerek, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları ve eğitimlerini huzur içerisinde sürdürmeleri amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik asayiş, trafik, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine eğitim ve öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edilecektir."

2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA SORUMLULUK BÖLGESİNDE BULUNAN OKUL VE ÇEVRELERİNDE GEREKLİ ASAYİŞ VE TRAFİK TEDBİRLERİ ALINDI.