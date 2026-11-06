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Okullarda huzur için ortak adım: Sinop'ta güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitim

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, KAAN projesi kapsamında okul güvenlik görevlilerine hukuki ve pratik konularda kapsamlı eğitim vererek koordinasyonu artırdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Okullarda huzur için ortak adım: Sinop'ta güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitim

Sinop'ta okul güvenliği için saha odaklı eğitim gerçekleştirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan okul güvenlik görevlilerine yönelik KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi) kapsamında kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Program, Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve okullarda huzur ile güven ortamının pekiştirilmesine odaklandı.

Eğitimin içeriği ve işlenen konular:

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde katılımcılar; Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, Şüpheli Kişi, Paket ve Araçlara Karşı Yaklaşım Tarzı, Nihilizm ve NarkoKaan gibi kritik konularda bilgilendirildi. Eğitimler, hem hukuki çerçeveyi hem de pratik müdahale ve önleme yöntemlerini kapsayacak şekilde planlandı.

Amaç, beklenen etkiler ve iş birliği:

Programın amacı, özel güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak, genel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek olarak açıklandı. Eğitimle, okul çevrelerinde karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı görevlilerin daha bilinçli ve etkin hareket etmesi hedeflendi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında; çocukların huzur ve güven ortamında eğitim alabilmeleri ve her türlü olumsuzluktan korunmaları için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA...

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN OKUL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK KAAN (GENEL KOLLUK-ÖZEL GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ VE ENTEGRASYON PROJESİ) UYGULAMASI KAPSAMINDA KAPSAMLI EĞİTİM VERİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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