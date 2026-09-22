Okullarda su tasarrufu bilinci oyunla öğretiliyor

Okullarda küçük yaşta su bilinci oluşturuluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, suyun sınırlı bir kaynak olduğunu küçük yaşlarda anlatmak ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırmak amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü 'Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü Eğitimi' programını 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyor. Program, BUSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle uygulanıyor.

Eğitimin içeriği:

Programda suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufun önemi çocuklara işitsel ve görsel içeriklerle aktarılıyor. Hazırlanan bilgilendirici filmler sayesinde öğrenciler, su tasarrufunu eğlenerek öğreniyor. Eğitim materyalleri, günlük yaşama uyarlanabilecek basit uygulamalar ve davranış değişikliği hedefiyle hazırlanıyor.

Hedefler ve erişim:

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, projeyle tasarruflu su tüketimi ve suyun canlı hayatı için öneminin öğretilmesinin amaçlandığını vurguladı. Biba, "Göreve geldiğimiz günden bu yana merkez ve tüm ilçe okullarında yaklaşık 42 binin üzerinde öğrenciye, eğitim seminerleri verildi. Eğlendirirken öğretmek ilkesinden hareketle, bu eğitim öğretim sezonunda eğitimlerimiz devam edecek. Geçen sezonki rakamı aşarak 17 ilçede yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yetkililer, eğlendirirken öğretme yaklaşımıyla eğitimlerin bu yıl da devam edeceğini ve öğrencilerde suya sahip çıkma bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtiyor. Programın okul düzeyinde uygulanmasıyla, çocukların günlük alışkanlıklarına su tasarrufu bilinci yerleştirilmesi hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, UFAK YAŞTA SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK, SUYUN SINIRLI BİR KAYNAK OLDUĞUNU ANLATMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALIŞKANLIKLAR KAZANDIRMAK AMACIYLA BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ ‘SU TASARRUFU BİLİNCİ VE KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ’Nİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE MİNİK YÜREKLERLE BULUŞTURUYOR.