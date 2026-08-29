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Okullarda yeni dönem güvenliği Bayburt'ta planlandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda okul servisleri, çevre güvenliği, metruk binalar ve KGYS verileriyle alınacak önlemler konuşuldu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okullarda yeni dönem güvenliği Bayburt'ta planlandı

Okullarda yeni dönem güvenliği Bayburt'ta planlandı

Bayburt'ta, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni döneme ilişkin uygulanacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı.

Gündem maddeleri:

Toplantıda öncelikli olarak okul servis taşımacılığında karşılaşılan sorunlar tartışıldı. Ayrıca okul çevrelerinde alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri, okul irtibat görevlilerinin uygulamaları, metruk binaların durumu ve okul çevresindeki işletmelerin denetimleri gündeme geldi. Okulların risk değerlendirmeleri ile servis şoförlerine yönelik eğitimlerin planlanması da ayrıntılı biçimde görüşüldü.

Veri ve mevzuat değerlendirmesi:

Toplantıda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) verileri ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024/36 sayılı Genelgesi kapsamında yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları değerlendirildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, tespit edilen öncelikli risklere dönük ilave tedbirlerin uygulanması ve izlenmesine yönelik adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıda alınan kararların etkin şekilde hayata geçirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Önümüzdeki dönemde planlanan uygulamaların düzenli olarak izlenmesi ve ihtiyaç halinde ek düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı.

BAYBURT’TA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAYBURT’TA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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