Okullarda yoğun hazırlık: Diyarbakır’da 200 okulda 290 milyon liralık bakım yapıldı

Diyarbakır'da yeni eğitim yılı başladı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladığını, kent genelinde 1.837 okul, 460 bin öğrenci ve 28.300 öğretmen ile eğitimin yeniden açıldığını bildirdi. Sadoğlu, yeni döneme ilişkin hazırlık süreçlerinin geçtiğimiz yıldan itibaren sürdürüldüğünü ve yaz boyunca yoğun mesai harcandığını kaydetti.

bakım ve yatırım çalışmaları:

Sadoğlu, yeni eğitim yılı öncesinde yaklaşık 200 okulta bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını ve bu çalışmaların toplam tutarının 290 milyon lira olduğunu açıkladı. Ayrıca geçtiğimiz yıl ve eylül ayına kadar peyderpey 29 okulun hizmete açıldığı, böylece öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni döneme daha donanımlı hazırlandığı belirtildi.

İl milli eğitim müdürlüğü, 2025-2026 döneminden başlayan hazırlıkları yaz boyunca sürdürerek altyapı ve onarım ihtiyaçlarını önceliklendirdi. Okullara gönderilen temizlik ve kırtasiye ödenekleriyle malzeme tedariki sağlandı, bu alanda sorun yaşanmadığı ifade edildi.

deprem bölgesi Oğlaklı'da eğitim altyapısı:

Sadoğlu, 2023 depremlerinden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da Oğlaklı bölgesine yönelik yatırımlara da değindi. Bölgeye yaklaşık 13 bin konut yapıldığı ve bunların hak sahiplerine dağıtımının sürdüğü, eğitim ihtiyacının karşılanması için geçen yıl 45 derslikten oluşan üç okulun hizmete alındığı, bu yıl ise 96 derslikten oluşan üç okulun daha eğitime açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şu an için bölgedeki öğrencilere hizmet veren altı okul bulunduğu ve inşaatları devam eden dört okulun ihale ve yapım süreçlerinin sürdüğü, bu okullar tamamlandığında Oğlaklı konut bölgesinde eğitim kurumu ihtiyacının ortadan kalkacağı vurgulandı.

kitap, temizlik ve güvenlik tedbirleri:

Bakanlık tarafından Diyarbakır'a gönderilen yaklaşık 9 milyon ders kitabıın tüm okullara dağıtıldığı, kitapların öğrencilerin masalarına konularak velilere teslim edildiği bildirildi. Temizlik işleri için İŞKUR TYP kapsamında 1.771 personel görevlendirildi ve bu ekipler 7 Eylül Pazartesi günü okullarda hizmete başladı.

Okul güvenliğini güçlendirmek amacıyla İŞKUR üzerinden tahsis edilen 776 güvenlik personeli ise 14 Eylül itibarıyla okulların bahçelerinde emniyet güçleri ve okul idareleriyle koordineli şekilde göreve başladı.

Sadoğlu, şu anda Diyarbakır'da eğitimi aksatacak herhangi bir sorunun bulunmadığını belirterek, tüm personelin görev başında olduğunu söyledi ve öğretmenlerle öğrenciler için verimli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim yılı temennisinde bulundu. Müdür, Bakanlık politikaları doğrultusunda projelerle desteklenmiş bir dönemde iyi insan yetiştirmeye odaklanacaklarını ifade etti.

DİYARBAKIR’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE OKULLARDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI.