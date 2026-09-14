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Okulların ilk günü İstanbul trafiği yüzde 51 ölçüldü

İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde, valiliğin saat değişikliği sonrası sabah 07.34'te trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 07:55

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 08:01

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Okulların ilk günü İstanbul trafiği yüzde 51 ölçüldü

sabah saatlerinde görülen yoğunluk:

2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah erken saatlerde dikkat çekti. 07.34 itibarıyla kaydedilen yoğunluğun %51 olduğu bildirildi. Havadan çekilen görüntülerde özellikle boğaz köprüleri istikametinde araç birikiminin öne çıktığı görüldü.

valilik kararının uygulaması ve kapsamı:

İstanbul Valiliği, sadece ilk güne özel olmak üzere okul başlangıç saatini 10.00, bitiş saatini 15.00 olarak düzenlemişti. Bu düzenleme sonrası sabah trafiğinin ölçümünün yapıldığı saatlerde oluşan yoğunluk, değişikliğin şehir içi hareketliliğe etkisini ortaya koydu.

değerlendirme ve izlenimler:

Havadan alınan görüntüler, sabah trafik akışının belirli güzergâhlarda yoğunlaştığını gösteriyor. Ölçülen %51lik oran, okul başlangıç saatindeki düzenlemenin ilk gün sonuçları olarak kayda geçti. Yetkililerce yapılan tek günlük uygulama, gün içindeki trafik dağılımı ve toplu taşıma kullanımına dair gözlemler için referans niteliği taşıyor.

VALİLİK KARARI SONRASI OKULLARIN İLK GÜNÜ TRAFİK YÜZDE 51 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

VALİLİK KARARI SONRASI OKULLARIN İLK GÜNÜ TRAFİK YÜZDE 51 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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