olayın detayları:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde, Süleyman Demirel Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstünün sökülerek çalınması mahallede alarma yol açtı. Okul yönetiminin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine başlatılan soruşturmada, ihbarı değerlendiren ekipler bölgeyi ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu, büstü söküp götürdüğü belirlenen kişilerin G.B ile Y.B olduğu tespit edildi. Şüphelilerin köyden çıkarak Kozlu istikametine doğru hareket ettikleri yönündeki tespit, soruşturmayı yönlendirdi.

soruşturmanın ilerleyişi ve yakalama:

Kamera kayıtlarının taranması ve saha çalışmalarıyla kimlikleri belirlenen zanlılar, jandarma ekiplerinin yaklaşık 10 gün süren takibiyle kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

büstün akıbeti:

Yapılan araştırmada çalınan büstün şüpheliler tarafından pirinç veya değerli metal zannedilerek hurdacıya satılmak istendiği, ancak hurdacının büstü almaması üzerine zanlıların eşyayı ormanlık alana attıkları ortaya çıktı. Büstün bulunduğu yere ilişkin detaylar soruşturmanın bir parçası olarak kayda geçirildi.

Olay, eğitim kurumlarının ve toplum hafızasının sembollerine yönelik ihlallerin ciddiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Jandarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla şüphelilerin yakalanması, yetkililer tarafından yerel düzeyde olumlu karşılandı.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; okul yönetimi ve jandarma yetkilileri, benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini bildirdi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMELERİ