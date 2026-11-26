Okulun işletmeye dönüşen yüzü: öğrenciler üretip 26 milyon lira ciroya ulaştı

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimle üretimi bir araya getirerek hem öğrencilerini sektöre hazırlıyor hem de kent genelinde hizmet sunuyor. Okulun bünyesindeki uygulama oteli, fırını ve mutfağı adeta bir işletme gibi çalışıyor; bir yılda elde edilen ciro 26 milyon TL olarak açıklandı.

Eğitim ve uygulama bir arada:

Okulda toplam 315 öğrenci, 38 öğretmen ve 13 usta öğretici ile eğitim veriliyor. Turizm, konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarında öğrencilere aşçılık, ön büro ve kat hizmetleri eğitimi sunuluyor. 40 odalı uygulama otelinde öğrenciler; resepsiyon, rezervasyon, kat hizmetleri ve çamaşırhane gibi departmanlarda görev alarak uygulamalı deneyim kazanıyor. Otelin yatak kapasitesi 117 olarak belirtiliyor ve yaz-kış dönemleri arasında doluluk oranları değişse de otel öğrenciler için sürekli bir eğitim ve gelir kaynağı oluşturuyor.

Günlük üretim, döner sermaye ve gelir paylaşımı:

Okulun üretim hattı fırın ve mutfak faaliyetlerini de kapsıyor. Fırında günlük yaklaşık 4 bin ekmek üretilirken, mutfakta taşımalı eğitim kapsamındaki okullara yönelik günlük yaklaşık 1.400 kişilik yemek hazırlanıyor. Üretilen ekmek ve yemekler kent genelindeki okullara ulaştırılıyor.

Okul müdürü Sadrettin Bayram, kurumun kar amacı gütmediğini, öncelikli amaçlarının hizmet ve kaliteli eğitim olduğunu vurguladı. Bayram, öğrencilerin uygulamalı eğitimin yanında döner sermaye gelirinden pay aldığını belirterek, çalışan öğrencilere okuldan ortalama 13-14 bin lira civarında ödeme yapıldığını; bununla birlikte bu ödemenin tüm öğrencilere değil, çalıştıkları saat kadar verildiğini aktardı.

Öğrenci deneyimi ve mesleğe hazırlık:

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Zafer Eğilmez, uygulama otelinin Temmuz 2020de açıldığını ve öğrencilerin otelde haftaiçi ve hafta sonu görev yaparak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüğünü ifade etti. 9. sınıf öğrencisi Yağız Yüksel Yılmaz ise farklı departmanlarda görev alarak otelle ilgili her bölümü tanıdığını ve çalışarak harçlığını çıkardığını söyledi. Okulun bu modelle öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeyi sürdürdüğü bildirildi.

FIRIN ÖĞRENCİLERİ