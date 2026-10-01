Okulun yük asansöründe sıkışan öğrenci yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23 Eylül'de meydana gelen kazada, okul mutfağında kullanılan yük asansörüne 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir'in kafası sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın oluş biçimi:

Edinilen bilgilere göre, asansörün bulunduğu alanda gerçekleşen sıkışma sonucu öğrenci ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Demir, ilk müdahale için önce Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi süreci ve sağlık durumu:

Solhan'daki ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan öğrenci, daha donanımlı sağlık merkezine sevk edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Buradaki değerlendirme sonrasında Demir, yoğun bakım ve ileri tetkik ihtiyaçları nedeniyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen öğrenci yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve inceleme:

Olayın ardından okul yönetimi ve resmi kurumların başlattığı incelemelerin sürdüğü bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin teknik ve idari soruşturma yürütülürken, olayla ilgili detaylar yetkililer tarafından araştırılıyor.

Bu tür iş ve güvenlik kazalarının önlenmesi için okul içi ekipmanların periyodik bakımlarının, kullanım talimatlarının ve gözetim mekanizmalarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yetkililerin soruşturma sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE OKULUN MUTFAĞINDA KULLANILAN YÜK ASANSÖRÜNDE KAFASI SIKIŞARAK AĞIR YARALANAN 9. SINIF ÖĞRENCİSİ ABDULKERİM DEMİR, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.