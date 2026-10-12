Okuma tutkusu Kahta'da buluştu: 2. kitap günleri kapılarını açtı

Kahta’da 2. Kitap Günleri ziyaretçilere kapılarını açtı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen 2. Kahta Kitap Günleri, 9-18 Ekim tarihleri arasında kitap severleri ağırlamaya başladı. Fuarda 68 yazar, 75 yayınevi, 14 söyleşi ve 68 imza etkinliği yer alıyor.

Organizasyonun ilk günlerinden itibaren yoğun ilgi gören etkinlik, ilçedeki okuyucu profili ve genç neslin kitaba erişimi açısından önem taşıyor. Stantlar her gün dolup taşarken, program boyunca yerel ve ulusal yazarlar okurlarla bir araya geliyor.

Öğrenciler için ulaşım ve etkileşim programı:

Fuara katılımı artırmak amacıyla Kahta Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencileri belirlenen program dahilinde alanlara taşıyor. Belediyenin tahsis ettiği servis araçlarıyla gelen öğrenciler gün boyu stantları geziyor, yazarlarla sohbet etme ve imza alma fırsatı yakalıyor. Ayrıca program dahilinde yazarların okulları ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi yapacağı bildirildi.

Belediye yetkilileri, çocukların ilk kez kendi seçtikleri kitapları bir standa gidip alma deneyimini önemsediklerini belirtti. Bu yaklaşımın gençlerin okuma alışkanlığına olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, fuarın üçüncü gününde alanın dolup taştığını vurgulayarak etkinliğin ilçenin okuma kültürünü ve entelektüel potansiyelini ortaya koyduğunu söyledi. Hallaç, "Geleneksel hale getirdiğimiz Kitap Günleri’nin ikincisini hemşerilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. İlk fuarımızda 60 bine yakın misafirimizi ağırlayıp 40 bin kitabı okurlarla buluşturarak Kahta’mızın ne kadar kitapsever bir ilçe olduğunu tüm Türkiye’ye gösterdik. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzda, 68 değerli yazarımız, 75 yayınevimiz, 14 söyleşi programımız ve 68 imza etkinliğimizle çıtayı daha da yukarı taşıdık. Fuarımızın henüz 3. günü olmasına rağmen stantlarımız her gün tıklım tıklım doluyor" dedi.

Hallaç ayrıca belediye olarak gençliğe ve eğitime öncelik verdiklerini ifade ederek, "Belediyemiz imkanlarıyla alanımıza taşıdığımız 15 bin öğrencimize, kişi başı 200 TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL değerinde hediye çeki takdim ediyoruz. Çocuklarımızın ilk defa bir stanttan kendi kitaplarını seçme heyecanına ortak oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin en sağlam altyapısı, donanımlı ve okuyan gençliğidir. Gençlerimizin kitapla olan bağını güçlendirmek için yıl boyunca bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Başta hemşerilerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere çevre illerdeki tüm vatandaşlarımızı bu kültür fuarını paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Fuarın açılışına Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çok sayıda yazar ve ziyaretçi katıldı. Organizasyon, bölgedeki kültürel canlılığı artırma ve okuma oranlarını destekleme hedefiyle bir hafta boyunca devam edecek.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, KİTAP VE EDEBİYAT SEVGİSİNİ YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN "2. KAHTA KİTAP GÜNLERİ", YOĞUN KATILIMLA KAPILARINI KİTAPSEVERLERE AÇTI.