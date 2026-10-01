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Okuma yazma yolculuğu Osmaniye'de yeni hayatlar açıyor

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi'nde 1. ve 2. kademe kurslara katılanlar, 12 kişilik gruplarda günde 6 saat eğitimle okuma yazma öğreniyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:50

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okuma yazma yolculuğu Osmaniye'de yeni hayatlar açıyor

Okuma yazma yolculuğu Osmaniye'de yeni hayatlar açıyor

Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi, okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik 1. ve 2. kademe kurslarıyla kentteki okuryazarlık açığını kapatmayı hedefliyor. Kurslar, başta ilkokula gidememiş vatandaşlar olmak üzere farklı yaş ve geçmişlerden gelen kursiyerlere eğitim imkânı sunuyor.

kurs düzeni ve eğitim içeriği:

Dersler Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi binasında yapılıyor. Kursiyerler 12 kişilik gruplar halinde bir araya geliyor ve günde 6 saat eğitim görüyor. Birinci kademede temel okuma yazma becerileri öğretilirken, ikinci kademede okumaya ek olarak matematik eğitimi veriliyor; bu sayede kursiyerler ilkokul düzeyinde bilgi ve beceri kazanıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara, tamamladıkları seviyeye göre 1. veya 2. kademe okuma yazma belgesi veriliyor.

kursiyerlerin deneyimleri:

Kurslar sayesinde hayatında değişim yaşayanlar arasında farklı yaş gruplarından örnekler var. Katılımcı Hafize Gündüz programla ilgili, "Okumanın yaşı yok. Çok şeyimizi kaybettik ama şimdi kazanmaya çalışıyoruz. Burada yeni şeyler öğreniyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Kimse ‘Ben yapamam, gidemem’ diyerek evde kalmasın. Yapmak isteyen herkes başarabilir. Zararın neresinden dönersek kârdır" diyerek motivasyonunu aktardı.

51 yaşında olduğunu belirten Zehriye Develi de süreci şöyle özetledi: "51 yaşındayım, daha önce okuma yazmayı hiç bilmiyordum. Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursa geldim, burada okuma yazmayı öğrendim ve mezun oldum".

Merkezde görevli bir eğitimci ise, "Osmaniye Halk Eğitim Merkezi’nde çalışıyorum. Okuma yazma bilmeyen, zamanında okula gidememiş vatandaşlarımıza birinci ve ikinci kademe kurslar veriliyor. Benim gibi okuma yazma bilmeyen herkesin bu imkândan yararlanmasını istiyorum." ifadelerini kullanarak çağrısını yineledi.

"Öğrenmenin yaşı yok, okumanın zamanı her zaman" anlayışıyla yürütülen kurslar, yetişkinlerin eğitim yaşamına yeniden kazandırılmasını ve toplumsal katılımın güçlendirilmesini amaçlıyor. Merkez yetkilileri, kursların devamlılığını sağlayarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

OSMANİYE&#039;DE HALK EĞİTİMİ MERKEZİNCE OKUMA YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARA YÖNELİK 1. VE 2. KADEME...

OSMANİYE'DE HALK EĞİTİMİ MERKEZİNCE OKUMA YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARA YÖNELİK 1. VE 2. KADEME KURSLARI DÜZENLENİYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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