Okur buluşmaları eylülde 'Kuyucaklı Yusuf' etrafında şekilleniyor

Körfez Aylık Kitap Kulübü'nde eylül buluşması

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Petek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Körfez Aylık Kitap Kulübü, eylül ayında okuma gündemini Sabahattin Ali'nin 'Kuyucaklı Yusuf' romanına ayırdı. Etkinlik, belediyenin okuma alışkanlığını teşvik etme ve okuma kültürünü yaygınlaştırma hedeflerinin bir parçası olarak sürüyor.

Okuma biçimi ve katılım şartları:

Kulüp, 17 yaş ve üzeri vatandaşlara açık olarak düzenleniyor ve kitabı belirli bölümlere ayırarak ilerliyor. Katılımcılar okunan bölümler üzerinden değerlendirmeler yapıyor ve kendi görüşlerini paylaşma imkânı buluyor. Bu yapı, metin üzerinde derinlemesine düşünmeyi ve eleştirel yaklaşımı destekliyor.

Farklı bakış açıları ve tartışma kültürü:

Kulüp yalnızca kitap okuma alışkanlığını desteklemekle kalmıyor; farklı deneyim ve yaş gruplarından katılımcıların bir araya gelmesini sağlayarak eserler hakkında zengin bir fikir alışverişi ortamı oluşturuyor. Daha önce Cemil Meriç'in 'Bu Ülke' adlı eseri ele alan buluşmaların devamı niteliğindeki eylül programında, katılımcıların okuma deneyimlerini birbirlerine aktarmaları ve özgürce fikir alışverişi yapmaları teşvik ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle vatandaşların eserler üzerine düşünme, araştırma ve sorgulama alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçlamaya devam ediyor. Petek Gençlik Merkezi'ndeki buluşmalar, okurlara hem edebi metinleri derinlemesine inceleme hem de çeşitli bakış açılarını dinleme fırsatı sunuyor.

– SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN PETEK GENÇLİK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN KÖRFEZ AYLIK KİTAP KULÜBÜ, KİTAPSEVERLERİ HER AY FARKLI BİR ESER ETRAFINDA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. KULÜBÜN EYLÜL AYINDAKİ KİTABI İSE SABAHATTİN ALİ’NİN “KUYUCAKLI YUSUF” ADLI ROMANI OLDU.