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Okuyan öğretmenler Ağrı'da kitap sohbetleriyle bir araya geldi

Maarif’in Kalbinde Kitap Sohbetleri programının ilk toplantısı Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapıldı; öğretmenler aynı kitabı okuyup değerlendirecek.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Okuyan öğretmenler Ağrı'da kitap sohbetleriyle bir araya geldi

Maarif’in Kalbinde Kitap Sohbetleri ilk kez Ağrı’da toplandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda başlatılan Maarif’in Kalbinde Kitap Sohbetleri programının ilk toplantısı Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü İhsan Kösen ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programın amacı:

Okuyan Öğretmenler, Okuyan Nesiller sloganıyla yola çıkan program, öğretmenlerde okuma alışkanlığını güçlendirmeyi ve bu birikimin eğitim ortamına doğrudan yansımasını hedefliyor. Farklı gruplarda yer alacak öğretmenler, belirlenen eserleri okuyup belirli aralıklarla bir araya gelecek; bu buluşmalarda kitaplar üzerine değerlendirmeler yapılacak ve farklı bakış açıları paylaşılacak.

İlk buluşmada neler konuşuldu:

Toplantının açılışında tanışma ve program akışına dair bilgilendirmeler yapıldı. İlk grup öğretmenleri birlikte okuyacakları kitabı belirledi ve okuma takvimini oluşturdu. Sohbet sırasında öğretmenler, okuma alışkanlıkları ile kitapların eğitim hayatındaki rolü üzerine görüşlerini paylaştı; mesleki gelişimde kitapların ve düşünce paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, öğretmenlerin okuma kültürünün öğrencilerin eğitim hayatına doğrudan yansıdığını belirterek programın öğretmenler arasında güçlü bir paylaşım ortamı oluşturacağını söyledi. Çakan, Öğretmen, öğrenmeyi sürdüren ve kendisini geliştiren yönüyle öğrencisine örnek olur. Bir öğretmenin eline aldığı kitap, sınıfta öğrencileriyle kuracağı bir sohbetin, vereceği bir örneğin ve kazandıracağı yeni bir bakış açısının başlangıcı olabilir. Öğretmenlerimizin aynı kitap etrafında buluşmasını, okuduklarını birbirleriyle paylaşmasını ve farklı düşünceleri dinlemesini eğitim ortamımız açısından çok değerli görüyorum. Öğretmenlerimiz okudukça, düşündükçe ve birbirlerinden beslendikçe ortaya çıkan birikim öğrencilerimize de yansıyacaktır.

Çakan, Ağrı’da öğretmenlerden başlayarak öğrencileri de içine alan geniş bir okuma kültürü oluşturmayı amaçladıklarını söyledi ve programı bu anlayışla sürdüreceklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde farklı okuma gruplarıyla yeni buluşmalar planlanıyor; öğretmenlerin ortak kitap etrafında kuracakları sohbetlerin sınıf içi uygulamalara ve öğrenci motivasyonuna olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

AĞRI&#039;DA ÖĞRETMENLER, &quot;OKUYAN ÖĞRETMENLER, OKUYAN NESİLLER&quot; SLOGANIYLA BAŞLATILAN &quot;MAARİF&#039;İN...

AĞRI'DA ÖĞRETMENLER, "OKUYAN ÖĞRETMENLER, OKUYAN NESİLLER" SLOGANIYLA BAŞLATILAN "MAARİF'İN KALBİNDE KİTAP SOHBETLERİ" PROGRAMINDA KİTAP ETRAFINDA BİR ARAYA GELECEK. PROGRAMIN İLK BULUŞMASINDA ÖĞRETMENLER, BİRLİKTE OKUYACAKLARI KİTABI BELİRLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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