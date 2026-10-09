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Oltu Kale Meydanı'nda 650 öğrenciye animasyon şöleni

TRT Mobil Sinema Tırı, Oltu Kale Meydanı'nda düzenlenen gösterimlerle 650 öğrenciye animasyon filmi izletip ikramlarda bulundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:09

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oltu Kale Meydanı'nda 650 öğrenciye animasyon şöleni

Etkinlik detayları:

TRT Mobil Sinema Tırı, Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında Oltu Kale Meydanı'nda öğrencilerle buluştu. Gün boyunca düzenlenen gösterimlerde toplam 650 öğrenci, TRT'nin sevilen animasyon filmlerini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe destek verenler arasında Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Oltu İlçe Millî Eğitim Müdürü İlhami Şahin yer aldı.

gösterimler ve ikramlar:

İlçeye araçlarla getirilen öğrenciler, mobil sinema tırında film izleme fırsatı buldu. Gösterimlerin ardından çocuklara TRT şapkası, kek ve meyve suyu ikram edildi.

öğrenci tepkileri ve etkinliğin önemi:

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren öğrenciler, farklı bir ortamda film izlemenin mutluluğunu yaşadı ve bu tür organizasyonların daha sık düzenlenmesini talep etti. Mobil sinema gösterimleri, eğlence ile erişimi bir araya getirerek öğrenciler için unutulmaz bir gün oluşturdu.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, TRT MOBİL SİNEMA TIRI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 650 ÖĞRENCİ...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, TRT MOBİL SİNEMA TIRI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 650 ÖĞRENCİ, TRT’NİN SEVİLEN ANİMASYON FİLMLERİNİ İZLEYEREK KEYİFLİ ANLAR YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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