Oltu yürüyüş grubu Allahuekber'de şehitleri andı

Erzurum'da faaliyet gösteren Oltu Yürüyüş Grubu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Allahuekber Dağları'na düzenledikleri yürüyüşle tarihsel bir anma gerçekleştirdi. Katılımcılar sabahın erken saatlerinde İğdeli Mahallesi yaylasında bulunan ve şehit torunu İsmet Farızoğlu tarafından yaptırılan Şehit Evi'nde bir araya gelerek kahvaltı ile etkinliğe başladı.

etkinlik rotası ve anma töreni:

Grup, yayladan hareket ederek zirvedeki Meçhul Asker Anıtı'na doğru yürüdü. Anakademi ve tüm katılımcıların eşlik ettiği yürüyüş yaklaşık 5 kilometre sürdü. Anıta ulaşan üyeler burada Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu ve dualar ederek şehitleri rahmet ve minnetle andı.

katılımcıların mesajları:

Yürüyüş grubundan Muharrem Kalyon, 30 Ağustos'un anlamına dikkat çekerek, komutan Alpaslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan için çarpışanların anısına saygılarını sunduklarını belirtti. Kalyon, "Size öyle bir vatan elde ettim ki, kazandım ki artık ebediyen buradasınız diyen komutan Alpaslan'a, bizi bu topraklardan çıkarmak için emperyalist güçlere karşı savaş vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tüm gazilerimize ve şehitlerimize rahmet minnet ve şükranlarımızı ilettik" dedi.

Grup üyelerinden Osman Kamacı da 30 Ağustos vesilesiyle düzenlenen yürüyüşün amacının şehitleri anmak ve gazilere minnet göstermek olduğunu vurguladı. Furkan Gün ise anma sonrası zirveye tırmanıp inişe geçeceklerini belirterek ziyaretin duygusal boyutuna dikkat çekti.

Etkinlik, bölgedeki tarihi hafızayı canlı tutma ve toplumda milli bilinç oluşturma amacı taşıyan yerel girişimler arasında yer aldı; katılımcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaparak şehitlerin hatırasını yaşatmanın gerekliliğini bir kez daha dile getirdi.

OLTU YÜRÜYÜŞ GRUBU ÜYELERİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA ALLAHUEKBER DAĞLARI’NDA BULUNAN ŞEHİTLERİ ANMAK AMACIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ. YAKLAŞIK 5 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ, İSTİKLAL MARŞI OKUNDU.