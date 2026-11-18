Oltu'da örnek basınçlı sulama bahçesi:

Erzurum'un Oltu ilçesinde yürütülen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Dutlu Mahallesi'nde örnek bir sulama bahçesi oluşturuldu. Tamamı hibe olarak gerçekleştirilen çalışmanın resmi teslim törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, J. Üğtm. Fatih Kılbaş, Erzurum Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftçi, Oltu İlçe Tarım Müdürü Eren Demirtaş, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve mahalle sakinleri katıldı.

uygulama ayrıntıları:

Uygulama, Mustafa Akyüz'e ait 15 dekarlık alanda gerçekleştirildi. Bahçede yağmurlama sulama sistemi kuruldu ve sistemin temini ile montajı ERPAS Plastik Tarımsal Sulama Sistemleri sahibi Suat Teper tarafından yüzde 100 sponsorluğunda sağlandı. Projede aynı zamanda kaliteli kaba yem üretimini artırmak amacıyla yonca ekimi yapıldı; yonca tohumları Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılandı.

altyapı, hedefler ve maliyet:

Oltu ilçesine bağlı 22 mahallede Devlet Su İşleri (DSİ) ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından basınçlı sulama altyapısı oluşturuldu. Bu altyapı sayesinde sulama göletleri ve barajlardan sağlanan su, kapalı sulama sistemleri ile tarım arazilerine aktarılabiliyor; üreticiler enerji gideri olmadan yağmurlama ve damla sulama uygulamalarından faydalanabiliyor.

Örnek bahçe uygulamasının maliyet dağılımı şöyle: yağmurlama sulama sisteminin bedeli 135 bin TL, yonca tohumlarının maliyeti 40 bin TL olup projenin toplam tutarı 175 bin TL olarak açıklandı.

yaygınlaştırma planı:

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevcut altyapının bulunduğu 22 mahallede yağmurlama ve damla sulama sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan yeni proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yenilikçi Yayım Projeleri çerçevesinde 1 Eylül 2026 tarihinde Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

Proje planına göre 2027 yılında her mahallede demonstrasyon amaçlı olarak 5 dekarlık alanlara yağmurlama sulama sistemleri kurulması hedefleniyor. Hedef, Oltu'da modern sulama yöntemlerinin yaygınlaşması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tarımsal verimliliğin artırılmasıdır.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, "BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA DUTLU MAHALLESİ’NDE ÖRNEK SULAMA BAHÇESİ OLUŞTURULDU.