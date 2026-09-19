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Oltu'da gaziler onuruna kahvaltı ve anma töreni düzenlendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, gaziler ve şehit yakınlarına verilen kahvaltı ve Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreniyle kutlandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oltu'da gaziler onuruna kahvaltı ve anma töreni düzenlendi

Oltu'da tören ve programlarla gaziler günü kutlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, resmi törenler ve düzenlenen programlarla anıldı. Gün kapsamında gaziler ve şehit yakınları onuruna kahvaltı verildi, ardından Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kahvaltı programının ayrıntıları:

Oltu Kaymakamlığı tarafından organize edilen kahvaltı, Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Protokol üyeleri, misafirlerle yakından ilgilenerek gaziler ve yakınlarıyla sohbet etti; program, katılımcılar arasında sıcak ve saygılı bir ortamda geçti.

Resmi tören ve katılımcılar:

Atatürk Anıtı önündeki törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Abidin Ruşenoğlu, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Ruhan Çiçek, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ile siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri katıldı. Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Oltu Belediyesi çelenklerinin anıta sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Tank Üsteğmen Alaattin Taha Öz yaptı; konuşmalarda gazilerin milletin gönlündeki yeri ve şehit ailelerine duyulan minnet vurgulandı.

Program, yapılan konuşmalar ve protokolün misafirlerle bir araya gelmesiyle sona erdi. Etkinlik, ilçede gazilere gösterilen saygının pekiştiği, anma ve dayanışma odaklı bir güne dönüştü.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN RESMİ TÖREN VE PROGRAMLARLA...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN RESMİ TÖREN VE PROGRAMLARLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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