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Oltu'da kontrolü kaybeden araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sürücünün kontrolünü yitirmesiyle yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Oltu'da kontrolü kaybeden araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

kaza detayları:

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil Oltu çevre yolu üzerinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlandı. Araç taklalar atarak dururken, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde, araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, Oltu'daki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi; diğer yaralıların tedavileri ise Oltu Devlet Hastanesinde sürdürüldü.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak bölge emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, olayın nedeninin tespiti ve olası ihmallerin araştırılması için çalışmaları sürdürüyor; kazaya ilişkin sürücünün kimliği ise henüz açıklanmadı.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ÇEVRE YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ÇEVRE YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 50 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1’İ AĞIR OLMAK ÜZERE 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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