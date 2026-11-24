Oltu’da törenle başlayan kutlama programı

Erzurum’un Oltu ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri ilçe merkezinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından kutlamalar Kaymakamlık Konferans Salonu’nda sürdü.

Okulların katkıları ve sahne gösterileri:

Programı Oltu Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırladı. Salonda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 24 Kasım mesajı okundu ve okul müdürü Nimet Akbulut açılış konuşmasını yaptı. Oltu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu tarafından hazırlanan "Memleket İsterim" adlı video gösterimi izlendi; ardından Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama ana sınıfı öğrencilerinin gösterileri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Programda ayrıca eğitim ve emeğin önemine dikkat çeken "Eğitim Kalbi" başlıklı slayt gösterimi sunuldu. Aynı okulun öğrencileri tarafından sahnelenen "Yarım Kalan" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı ve salonu coşturdu.

Mesleki dayanışma, yemin töreni ve ödüller:

Deneyimli öğretmenler adına söz alan Merkez Eğitim Müdürü Hüseyin Aktaş, meslek hayatında geride bıraktığı 41 yılı anlattı; konuşma, öğretmenlik mesleğine dair duygular ve mesleki sorumluluğu vurguladı. Konuşmanın ardından yeni öğretmenlerden Öznur Keskin, Hüseyin Aktaş’a çiçek takdim ederek mesleki dayanışma ve vefa duygusunu ön plana çıkardı.

Program kapsamında adaylıkları sona erecek öğretmenler için yemin töreni düzenlendi; törene katılan öğretmenler yemin ederek görevlerine devam etme heyecanını paylaştı. Ayrıca şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller takdim edildi.

Kutlama, öğretmenlerin gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle sona erdi. Oltu’daki etkinlikler, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgularken okul ve kurumların katkılarıyla eğitim camiasının birlik ve beraberliğini bir kez daha ortaya koydu.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ.