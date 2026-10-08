Oltu'ya yeni dönem: 500 kişilik spor salonu geliyor

Oltu'ya modern tesis

Erzurum’un Oltu ilçesinde, 1989 yılında hizmete giren ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle sökülen eski ilçe spor salonunun yerine 500 kişi kapasiteli yeni bir spor salonu yapılıyor. İnşaat çalışmaları hızla ilerliyor ve tesisin yıl sonu itibarıyla hizmete açılması planlanıyor.

Gençlere ve sporculara ne sunacak:

Yeni salonun modern donanımı, ilçedeki gençlerin ve sporcuların daha uygun şartlarda antrenman yapmasına imkan verecek. İyileştirilmiş altyapı ve donanım sayesinde amatör spor kulüpleri ile bireysel spor yapanlar için daha düzenli programlar ve etkinlikler gerçekleştirmek mümkün olacak.

Belediyeden değerlendirme ve takvim:

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, çalışmaları planlandığı şekilde sürdüklerini belirterek şunları söyledi: "Söz verdiğimiz gibi Oltu’muza 500 kişi kapasiteli modern bir spor salonu kazandırıyoruz. İnşaat çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin rahatlıkla spor yapabilecekleri bir alanı ilçemize kazandırmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam; hizmetlerimize de devam ediyoruz."

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede spor altyapısının güçlenmesi ve gençlerin spor olanaklarına erişiminin artması bekleniyor. Yerel yetkililer, salonun hizmete girmesinin Oltu'da spor faaliyetlerinin çeşitlenmesine katkı sağlayacağını vurguluyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE, 1989 YILINDA HİZMETE GİREN VE DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE SÖKÜLEN İLÇE SPOR SALONUNUN YERİNE 500 KİŞİ KAPASİTELİ MODERN SPOR SALONU İNŞA EDİLİYOR.