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Ölüdeniz'de kulaçların yılı: 1612 sporcu Fethiye festivalinde yarışıyor

Ölüdeniz'de düzenlenen 7. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nin açık su yarışlarında 1612 sporcu, 1-6 kilometre arası parkurlarda yarışıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ölüdeniz'de kulaçların yılı: 1612 sporcu Fethiye festivalinde yarışıyor

Ölüdeniz'de açık su yarışları başladı

7. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Ölüdeniz'de düzenlenen açık su yüzme yarışları, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla başladı. Etkinlikte dört kategoride toplam 1612 sporcu farklı mesafelerde mücadele ediyor. Sabah saatlerinde başlayan yarışlarda ilk olarak 3 kilometrelik parkur tamamlandı; gün boyunca 1, 2, 3 ve 6 kilometrelik parkurlarda mücadeleler sürecek.

Katılımdaki hızlı büyüme ve organizasyon desteği:

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, organizasyonun her yıl büyüyerek önemli bir spor etkinliğine dönüştüğünü vurguladı. Yiğit, etkinliğin ilk yılında 180 sporcu ile başladığını, bugün katılımcı sayısının 1600'ün üzerinde olmasıyla elde edilen gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca festivalin Fethiye'nin tanıtımına katkı sağlayan bir marka hâline geldiğini belirterek kaymakamlara, kamu kurumlarına, kuruluşlara ve sponsorlara teşekkür etti.

Parkurların özellikleri ve sporcu değerlendirmeleri:

Yarışlarda sporcular, Kelebekler Vadisi'nden Kumburnu'na uzanan 6 kilometrelik zorlu parkur dahil farklı rotalarda yer alıyor. Yiğit, bu parkurun Dünya Yüzme Federasyonu tarafından dünyanın en güzel üç parkurundan biri olarak gösterildiğini aktardı ve organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.

1000 metre erkekler kategorisinde birinci olan Yağız Bekçi, parkur ve deniz koşullarını övdü. Bekçi, "Parkur ve su çok güzel. Geçen sene de katılmıştım, fazlasıyla burayı beğeniyorum." ifadelerini kullandı. Yarışlar boyunca sporcuların performansları ve parkur koşulları yerinde izlenmeye devam edecek.

Festivalin ilerleyen günlerinde düzenlenecek etkinliklerle birlikte katılımcı sayısının ve izleyici ilgisinin artması bekleniyor; organizasyon yetkilileri programı sorunsuz yürütmek için çalışmaları sürdürüyor.

FETHİYE’DE AÇIK SU YÜZME YARIŞLARI BAŞLADI

FETHİYE’DE AÇIK SU YÜZME YARIŞLARI BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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