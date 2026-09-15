Ömerbey köyünde amca-yeğen kavgası: araya giren genç hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Çorum merkez ilçeye bağlı Ömerbey köyü'nde meydana gelen olayda, M.Ş. (26) ile amcası İ.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İ.Ş.'nin tüfekle ateş açtığı bildirildi.

O sırada kavgayı ayırmak isteyen Celal Atakan (24) ile yeğeni M.Ş. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre Celal Atakan ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Celal Atakan yaşamını yitirdi, yeğen M.Ş.'nin ise bacağından yaralandığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, şüpheli İ.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve gelişmelerin ardından resmi açıklama bekleniyor.

ÇORUM'DA AMCA İLE YEĞENİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİREN 24 YAŞINDAKİ GENÇ TÜFEKLE VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ.