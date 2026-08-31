Ömerli’de havai hatlar yer altına alınıyor, enerji arz güvenliği artırılacak

Dicle Elektrik Ömerli’de altyapı yatırımı başlatıyor:

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yürüttüğü modernizasyon çalışmaları kapsamında Mardin’in Ömerli ilçesinde toplam 42 milyon 447 bin TL tutarında bir enerji yatırımı hayata geçiriyor. Projenin temel hedefi arz güvenliğini yükseltmek, şebeke dayanıklılığını artırmak ve kent içi görselliği iyileştirmek olarak açıklandı.

Hatların yer altına alınması ve ring bağlantısı planı:

Yatırım kapsamında Midyat yolu üzerinde bulunan mevcut havai elektrik hatlarının yer altına alınması planlanıyor. Ayrıca, muhtemel arıza ve bakım durumlarında enerji sağlama süresini kısaltmak amacıyla kök binalar arasında ring bağlantıları tesis edilecek. Bu düzenleme sayesinde herhangi bir noktada meydana gelecek arızada aboneler, alternatif hat üzerinden beslenebilecek ve kesinti süreleri azaltılacak.

Abonelere doğrudan etkiler ve hizmet sürekliliği:

Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 400 mesken abonesi doğrudan altyapı yatırımından faydalanacak. Ring bağlantısının devreye alınması, planlı bakım veya arıza anlarında enerji teminini kolaylaştırarak hizmet sürekliliğini artırmayı amaçlıyor; böylece tüketicilerin maruz kaldığı kesinti sayısı ve süresi azalacak.

Kentsel estetik ve şehircilik açısından katkılar:

Havai hatların yer altına alınması yalnızca teknik bir iyileştirme değil; aynı zamanda ilçenin şehir merkezindeki görsel kirliliğin azaltılması, kent estetiğinin güçlendirilmesi ve daha düzenli bir çevre görünümünün sağlanması anlamına geliyor. Dicle Elektrik, bölgedeki genel hedefleri doğrultusunda Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde benzer kalite ve kayıpsız enerji dağıtımı hedeflerini sürdürüyor.

Şirket yetkilileri, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Ömerli’de verimliliğin artacağı, bakım onarım süreçlerinin kısalacağı ve abonelere daha güvenilir bir enerji deneyimi sunulacağı değerlendirmesinde bulundu.

DİCLE ELEKTRİK, MARDİN’İN ÖMERLİ İLÇESİNDE ENERJİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK, ARZ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA 42 MİLYON 447 BİN TL’LİK YATIRIM BAŞLATIYOR.