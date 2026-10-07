OMÜ Bafra'da UYUMFEST'26 ile yeni öğrencilere oryantasyon

OMÜ Bafra yerleşkesinde karşılama ve tanıtımlar:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra yerleşkesinde düzenlenen UYUMFEST'26, 2026-2027 akademik yılına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kampüs kültürüne ve üniversite yaşamına hızlı adapte olmalarını hedefledi. Festival alanında kurulan tanıtım stantları, öğrencilerin akademik birimler, öğrenci toplulukları ve kampüs hizmetleri hakkında bilgi almasına olanak sağladı.

Etkinlikte stant açan öğrenci toplulukları, kulüp faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verirken, fakülte ve birim temsilcileri eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve destek mekanizmaları hakkında tanıtım yaptı. OMÜ Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut festival alanını gezerek öğrencilerle bire bir sohbet etti ve stantları ziyaret etti.

Oryantasyon ve akademik bilgilendirme:

Etkinliğin merkezinde birinci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan oryantasyon programı yer aldı. Prof. Dr. Yetkin Bulut, programın amacını öğrencilerin hem Bafra'yı hem de üniversite yaşamını tanımalarını sağlamak olarak özetledi ve birimlerin hazırladığı stantların öğrencilerin ilgi alanlarını tanıtabilmesine olanak verdiğini vurguladı.

Program çerçevesinde öğrencilere kampüs içi yönlendirmeler, eğitim süreçleri ve destek hizmetlerine erişim yolları hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Etkinlik, yeni öğrencilerin sosyal ve akademik hayata ilişkin beklentilerini ve sorularını doğrudan muhataplarına iletebilmeleri için tasarlandı.

Soru-cevap, kariyer ve kapanış:

Tanıtım çalışmalarının ardından konferans salonunda devam eden bölümde OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile Prof. Dr. Yetkin Bulut öğrencilere üniversite yaşamı, bilinçli öğrencilik ve kariyer planlaması konularında sunum yaptı. Sunumların ardından düzenlenen soru-cevap oturumu, öğrencilerin merak ettikleri konulara doğrudan yanıt almasını sağladı.

Program, öğrencilerin kampüs kaynaklarını tanıması, sosyal imkânlardan haberdar olması ve eğitim süreçlerine daha bilinçli başlaması hedefiyle sona erdi. Organizasyon, yeni döneme hazırlık açısından hem bilgilendirici hem de etkileşimli bir başlangıç niteliği taşıdı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), 2026-2027 AKADEMİK YILINDA ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE HAYATINA VE KAMPÜS KÜLTÜRÜNE HIZLI BİR ŞEKİLDE UYUM SAĞLAMALARI AMACIYLA DÜZENLENEN "UYUMFEST'26" ETKİNLİĞİ BAFRA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ