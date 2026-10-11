Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

OMÜ dermatolojisinin kurucu ismi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı, OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nın kurucusu ve emekli öğretim üyesi olarak hayatını kaybetti; cenazesi Ankara'da defnedildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

OMÜ dermatolojisinin kurucu ismi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı yaşamını yitirdi

omü'ye uzun yıllar hizmet eden kurucu öğretim üyesi

Uzun yıllar Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı hayatını kaybetti. Turanlı, Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nın kurucularından biri olarak eğitim ve hizmet sürecine önemli katkılarda bulundu ve emekli öğretim üyesi olarak anılıyordu.

üniversitenin açıklaması:

Üniversiteden yapılan açıklamada merhuma Allah'tan rahmet dilendi. Açıklamada ayrıca ailesine, yakınlarına, tıp camiasına ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesine başsağlığı ile sabır temennisinde bulunuldu.

cenaze töreni ve defnedilme:

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı'nın cenazesi, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

VEFAT EDEN PROF. DR. AHMET YAŞAR TURANLI

VEFAT EDEN PROF. DR. AHMET YAŞAR TURANLI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı
images

Atilla Sarıkaya'dan kız çocuklarının güçlenmesine vurgu
images

Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideri Mustafa Destici ile buluştu
images

Bağ bozumu geleneği Gecek Mahallesi'nde protokolün pekmez kazanında canlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de midibüs devrildi: Eski Genç yolu'nda çarpışma 12 kişiyi yaraladı

Hekimler bisikletle sağlıklı yaşamı kentte örnekledi

Atilla Sarıkaya'dan kız çocuklarının güçlenmesine vurgu

Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi