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OMÜ öncülüğünde Bafra'da gençlere yapay zekâ okuryazarlığı sertifikası verildi

OMÜ Turizm Fakültesi ile Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu ortak programında öğrenciler, GENÇ 2030 kapsamında yapay zekâ okuryazarlığı sertifikası aldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Taylan Polat

OMÜ öncülüğünde Bafra'da gençlere yapay zekâ okuryazarlığı sertifikası verildi

etkinlik ve ev sahipleri:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ile Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde, Bafra Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Yapay Zekâ Okuryazarlığı Sertifikalı Eğitim Programı gençlere yönelik eğitim çalışmalarına katkı sağladı. Program, Turizm Fakültesi Şevket Aşçı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara yapay zekâ teknolojileriyle ilgili temel bilgiler aktarıldı.

eğitimin içeriği ve amaçları:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen GENÇ 2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zekâ Atölyesi Projesi kapsamında düzenlenen eğitimde, yapay zekâ teknolojileri, dijital dönüşüm ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesi ana başlıkları olarak yer aldı. Amaç, öğrencilerin yapay zekâya ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini yükseltmek ve dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmaktı.

uygulama ve sertifikalandırma:

Katılımcılar eğitime QR kod aracılığıyla sisteme giriş yaparak katılım sağladı ve programı tamamlayanlar sertifikalarını aldı. Eğitim süreci interaktif uygulamalar ve bilgilendirici oturumlarla desteklendi; katılımcıların sürece aktif katılımı teşvik edildi.

Programa Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Gençlik Çalışanı Ümran Kuzu, Gençlik Hizmetleri Memuru Ayşegül Vural ile Gençlik Liderleri Ramazan Silme, Ayşe Semiha Ege ve Elif Özbakar katıldı. Programın sonunda, eğitimin düzenlenmesine katkı sunan Bafra Gençlik Merkezi yetkililerine ve programa katılan öğrencilere teşekkür edildi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TURİZM FAKÜLTESİ VE BAFRA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU EV...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TURİZM FAKÜLTESİ VE BAFRA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU EV SAHİPLİĞİNDE, BAFRA GENÇLİK MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE “YAPAY ZEKÂ OKURYAZARLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM” PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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