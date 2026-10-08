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OMÜ ve Bafra ortak projeler için iş birliğini değerlendirdi

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar ile ilçede ortak proje ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

OMÜ ve Bafra ortak projeler için iş birliğini değerlendirdi

görüşmenin kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın makamında Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar'ı ağırladı. Toplantıda üniversite ile Bafra ilçesi arasındaki ilişkiler ve iş birliği imkânları detaylı şekilde ele alındı.

katılımcılar ve rolleri:

Görüşmeye ayrıca Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Orhan Dengiz katıldı. Tarım ve eğitim başta olmak üzere kamu kurumları ile üniversite arasındaki ortak çalışma modelleri değerlendirildi.

önerilen iş birliği alanları:

Toplantıda, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda ortak projeler, uygulamalı eğitim programları, saha çalışmaları ve tarımsal danışmanlık gibi alanların öncelikli olabileceği vurgulandı. Ayrıca uygulamalı araştırma, teknik destek ve öğrenci staj imkânlarının geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Fatma Aydın, ziyaret için Kaymakam Mustafa Altınpınar ile Kemal Yılmaz'a teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, BAFRA KAYMAKAMI DR. MUSTAFA...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, BAFRA KAYMAKAMI DR. MUSTAFA ALTINPINAR’I MAKAMINDA AĞIRLADI. GÖRÜŞMEDE, ÜNİVERSİTE İLE BAFRA İLÇESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI ELE ALINDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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