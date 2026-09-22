OMÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi öğrencilerin projelerini ürüne dönüştürüyor

OMÜ bünyesinde yeni bir imkan hayata geçti:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kapsamında, TÜBİTAK tarafından desteklenen Milli Teknoloji Atölyesi öğrenci kullanımına açıldı. Proje desteği çerçevesinde kurulan atölye, üniversite‑TÜBİTAK iş birliğinin somut örneklerinden biri olarak Samsun'da faaliyet göstermeye başladı.

Atölyenin sunduğu olanaklar:

OMÜ Milli Teknoloji Atölyesi; prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları, sarf malzeme destekleri ile eğitim ve mentorluk hizmetleri sunan kapsamlı bir altyapıya sahip. Bu olanaklar, öğrencilerin fikirlerini tasarıma dönüştürmelerine, prototip geliştirmelerine ve ürün test süreçlerini yürütmelerine imkan veriyor.

Öğrenciler için başvuru ve kullanım süreci:

Atölyeden yararlanmak isteyen öğrenciler kullanım zamanlarını online randevu formu aracılığıyla planlayabiliyor. Alan, teknik becerilerin geliştirilmesine ve öğrenci projelerinin teknoloji yarışmalarına hazırlanmasına yönelik eğitim‑mentorluk desteği de sağlıyor.

Milli Teknoloji Atölyeleri programı, gençlere üretim kültürü kazandırmayı ve fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri nitelikli ortamlar oluşturmayı hedefliyor. OMÜ'de açılan atölye, bu amaç doğrultusunda öğrencilerin proje döngüsünü tasarımdan ürüne taşımasına katkı sağlayacak önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) BÜNYESİNDE TÜBİTAK DESTEĞİYLE KURULAN MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ, ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİNİ PROJEYE, PROJELERİNİ İSE ÜRÜNE DÖNÜŞTÜREBİLMELERİ İÇİN KAPILARINI AÇTI.