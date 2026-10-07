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On üç yıllık başkanlıktan meclis üyeliğine: Arslan'dan teşekkür ve hizmet vurgusu

Nazilli Ticaret Odası'nda 13 yıl başkanlık yapan Nuri Arslan, görevini devredip teşekkür etti; meclis üyesi olarak odamıza hizmete devam edeceğini duyurdu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

On üç yıllık başkanlıktan meclis üyeliğine: Arslan'dan teşekkür ve hizmet vurgusu

Nazilli Ticaret Odası'nda 13 yıllık dönem sona erdi

Nuri Arslan, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerin ardından 13 yıl süren Nazilli Ticaret Odası başkanlığını devretti. Görev süresi boyunca üyeler ve sorumluluk sahasındaki ilçelerin kalkınmasına katkı sağlamak için proje ve kalıcı eserler üretmeyi amaçladıklarını belirten Arslan, bu sürecin kendisi için hem onur hem de sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Teşekkür ve işbirliklerine yönelik vurgular:

Arslan yayımladığı veda mesajında, görev süresince destek veren Aydın milletvekillerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, mülki amirlere, belediye başkanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, sivil toplum ve meslek kuruluşlarına şükranlarını iletti. Ayrıca komite, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile oda personelinin emek ve fedakârlıklarına özel bir teşekkür yaptı.

Seçim sürecinde yanında olanlara, sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür eden Arslan, tercihi ne olursa olsun odamıza gösterilen ilgi ve duyarlılığın önemine dikkat çekti. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına da anlayış ve destekleri için ayrı bir teşekkür sundu.

Yeni görev: meclis üyeliği ve devam eden sorumluluklar:

Arslan, başkanlıktan ayrılmasının ardından Nazilli Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Kendisi, "Görevler değişir; ancak memleketimize ve odamıza hizmet etme sorumluluğumuz devam eder." anlayışıyla tecrübe ve birikimlerini üyelerin yararına sunmaya devam edeceğini belirtti.

Mesajında hizmeti bir bayrak yarışına benzeten Arslan, yeni dönemde sorumluluk alacak arkadaşlarına başarı diledi ve odanın menfaatleri doğrultusunda çalışılmasının önemini bir kez daha vurguladı. Bu süreçle birlikte Nazilli Ticaret Odası'ndaki görev değişiminin, oda içi dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışıyla yürütüleceği mesajı ön plana çıktı.

NURİ ARSLAN&#039;DAN VEDA VE TEŞEKKÜR MESAJI

NURİ ARSLAN'DAN VEDA VE TEŞEKKÜR MESAJI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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