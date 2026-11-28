Onana'nın form grafiği:

Trabzonspor’un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, bu sezon Süper Lig’de sergilediği performansla takımının savunma dengesinde belirleyici oldu. Bu sezon forma giydiği 11 maçın 7sinde kalesini gole kapatan Onana, hem bireysel hem de takım istatistiklerine doğrudan katkı sağladı. Bordo-mavili takımın zirve mücadelesinde kalecinin güven veren performansı öne çıkıyor.

geçen sezonla karşılaştırma:

Onana, 2025-2026 sezonunda 29 Süper Lig maçında görev almış ve bu müsabakaların 6sında kalesini gole kapatmıştı. Bu sezon ise aynı alanda daha iyi bir grafik sergileyerek geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı. Ayrıca kurtarış yüzdesinde ligdeki en yüksek değeri yakalayan kaleci, %85,5 gibi dikkat çeken bir oranla istikrarlı bir dönem geçiriyor.

kalesini kapattığı maçlar:

Onana’nın bu sezon kalesini gole kapattığı karşılaşmalar arasında Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Alanyaspor ve Eyüpspor yer alıyor. Bu maçlardaki performansı, hem bireysel istatistiklerini iyileştirmesine hem de Trabzonspor’un savunma direncinin artmasına katkıda bulundu.

Son üç maçta gol yemeyen deneyimli kaleci, seriyi Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor. Teknik ekip ve takım arkadaşları Onana’nın formuna güveniyor; ligdeki konumunu koruma hedefinde kalecinin performansı belirleyici olmaya devam edecek.

TRABZONSPOR’UN KAMERUNLU KALECİSİ ANDRE ONANA, SÜPER LİG’DE GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ GEÇİRİYOR. BU SEZON 7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAN BORDO-MAVİLİ FİLE BEKÇİSİ, HEM LİGİN EN FAZLA GOLE KAPAMA YAPAN KALECİSİ OLDU HEM DE KURTARIŞ YÜZDESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ. ONANA, 2025-2026 SEZONUNUN TAMAMINDA ULAŞTIĞI 6 GOLE KAPAMA SAYISINI DA ŞİMDİDEN GERİDE BIRAKTI.