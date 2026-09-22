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Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsleri 48 bin 129 öğrencinin gelişiyle canlandı

2026-2027 akademik yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 48 bin 129 öğrenciyle kampüsler yeniden canlandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsleri 48 bin 129 öğrencinin gelişiyle canlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yeni dönem hareketliliği

2026-2027 akademik yılının başlamasıyla Samsun'daki kampüslerde yoğun bir hareketlilik başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 48 bin 129 öğrenci ders başı yaparken, sabahın erken saatlerinden itibaren fakülte ve yüksekokulların çevresinde yoğunluk gözlendi.

Kampüste ilk gün telaşı:

Öğrenciler, özellikle üniversite hayatına ilk kez adım atanlar, dersliklerini bulma ve kampüsü tanıma telaşı yaşadı. Yeni başlayan öğrenciler kısa sürede arkadaşlıklar kurarken, üst sınıflar yaz tatilinin ardından eski dostlarıyla yeniden bir araya geldi. Ders aralarında kampüsün ortak kullanım alanlarında vakit geçirilmesi ile üniversite gün içindeki canlı görünümüne geri döndü.

yemekhane uygulamaları ve yerinde denetim:

Fakültelerde ve yemekhanelerde oluşan yoğunluğun yönetilmesi için üniversite, 21-25 Eylül tarihleri arasında tüm yemekhanelerde öğrenci ve personele ücretsiz yemek uygulaması başlattı. OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, yemek hizmetlerinin yürütüldüğü alanları ziyaret ederek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanlarından bilgi aldı ve yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceledi.

üniversitenin yapısı ve insan kaynağı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde 19 fakülte, 3 enstitü, 14 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 konservatuvar bulunuyor. Üniversitede eğitim gören toplam öğrenci sayısı 48 bin 129 olarak kaydedilirken, akademik kadroda 2 bin 285 öğretim elemanı ve idari kadroda 4 bin 251 personel görev yapıyor. Öğrencilerin 4 bin 16'sını uluslararası öğrenciler oluşturuyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE (OMÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASIYLA KAMPÜSLER YENİDEN...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE (OMÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASIYLA KAMPÜSLER YENİDEN HAREKETLENDİ. TÜRKİYE'NİN FARKLI KENTLERİNDEN VE DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEN SAMSUN'A GELEN 48 BİN 129 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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