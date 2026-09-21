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Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni döneme ücretsiz yemek ikramıyla merhaba diyor

OMÜ, 'Öğrenci Dostu Kampüs' çerçevesinde akademik yılın ilk haftasında öğrenci ve personele ücretsiz yemek ikramı yapıyor, yeni döneme destek hedefleniyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni döneme ücretsiz yemek ikramıyla merhaba diyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 'Hoş Geldiniz İkramı'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, akademik yılın açılışında kampüslerdeki hareketliliği pozitif bir uygulamayla karşıladı. 'Öğrenci Dostu Kampüs' anlayışıyla başlatılan 'Hoş Geldiniz İkramı' kapsamında, akademik yılın ilk haftasında öğrenci ve personele sunulan yemekler ücretsiz olacak.

uygulamanın kapsamı:

Uygulama, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin başladığı ilk hafta boyunca geçerli olmak üzere, üniversite kantinleri ve yemekhanelerinde öğrenci ve personele yönelik ikramları kapsıyor. OMÜ yönetimi, bu uygulamanın yeni kaydolan ve akademik yılına başlayan öğrencilerin motivasyonunu artırmasını, kampüs içi sosyal etkileşimi güçlendirmesini hedefliyor.

kampüste yankıları:

Başlatılan uygulama, kampüslerde memnuniyetle karşılandı ve hem öğrenciler hem de personel tarafından ilgi gördü. Yetkililer, uygulamanın sınırlı süreli olduğunu ve amaçlarının öğrencilerin ilk hafta deneyimini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Üniversite yetkilileri, benzer adımların öğrenci bağlılığını artırabileceği görüşünde.

OMÜ'nün bu jesti, yeni dönemin başlangıcında kampüs atmosferini yumuşatmayı ve öğrenci ile personelin ilk hafta deneyimini desteklemeyi amaçlıyor.

“ÖĞRENCİ DOSTU KAMPÜS” ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİLEN “HOŞ GELDİNİZ İKRAMI” KAPSAMINDA, AKADEMİK...

“ÖĞRENCİ DOSTU KAMPÜS” ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİLEN “HOŞ GELDİNİZ İKRAMI” KAPSAMINDA, AKADEMİK YILIN İLK HAFTASINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE PERSONELİNE YEMEKLER ÜCRETSİZ SUNULACAK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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