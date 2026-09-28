Dolar 48,9765 +0,12%
Euro 55,7544 +0,02%
Bist 12.552,18 -2,69%
Altın Gram 6.592,35 -3,11%
EUR/USD 1,1378 -0,14%
Brent Petrol 100,80 +3,45%
--°

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 250 yeni hekim adayı beyaz önlük giydi

OMÜ Tıp Fakültesi 2026-2027 açılış töreninde 250 öğrenci beyaz önlük giydi; dekan Murat Danacı eğitim sürecini, altyapı ve yeni hastane planlarını anlattı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 250 yeni hekim adayı beyaz önlük giydi

Omü tıp fakültesi açılış töreni:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tıp fakültesini kazanan 250 öğrenci, düzenlenen programla beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.

Dekan Murat Danacı'nın mesajı:

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, törende öğrencilere hitap ederek üniversitenin bölge ve ülke açısından önemine vurgu yaptı. Danacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin kısa sürede araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirtti ve öğrencilere üniversitede eğitime gönül vermiş bir kadronun bulunduğunu aktardı.

Danacı, tıp eğitiminin zorluklarına dair uyarıda bulunarak öğrencilerin sabır ve fedakarlık gerektiren bir yolculuğa başladığını söyledi: 'Tıp fakültesi eğitimi gerçekten stresli bir eğitim. Bir sürü bilgi karşınıza gelecek ve bir süre bocalayacaksınız. Hekimlik gerçekten zor ve özverili bir meslek. Konforunuzu kapıda bırakarak buraya gelin ve devam edin.' Dekan, mesleğin sonunda insan hayatına dokunmanın verdiği tatminin önemini vurguladı.

Altyapı ve yeni hastane planları:

Danacı, OMÜ'nün sağlık altyapısının sürekli geliştiğini belirterek, fakültenin eğitim ve uygulama imkanlarının iyileştiğini söyledi. Dekanın açıklamasına göre, rektörlük binası yanında yeni bir hastane inşa edilecek ve inşaatının 2027 yılında başlaması planlanıyor. Ayrıca, öğrencilerin mezun olduklarında yeni hastaneye taşınma ihtimali de gündeme getirildi.

Tören akışı ve beyaz önlük giydirme:

Tören kapsamında OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sancar Barış açılış dersi verdi. Programda Türkçe ve İngilizce programlarını dereceyle kazanan öğrenciler ile diğer yeni kayıtlı öğrenciler sahneye davet edilerek beyaz önlükleri giydirildi. Tören, hem akademik hem de sembolik bir başlangıç olarak öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Programda öne çıkan vurgular arasında eğitimin fedakârlık gerektirdiği, üniversitenin altyapı yatırımlarına önem verdiği ve öğrencilerin mesleki sorumluluklara hazırlanmalarının öncelikli olduğu yer aldı. Tören, öğrencilerin beyaz önlükle tıp eğitimine resmen başlamasıyla sonlandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TIP FAKÜLTESİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TIP FAKÜLTESİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TIP FAKÜLTESİNİ KAZANAN 250 ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN TÖRENLE BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis’te trafik bilinci güçlendiriliyor: 4 bin 64 öğrenci uygulamalı eğitim aldı
images

Denizli'den şehir dışındaki ünencilere 11 bin lira ayni eğitim desteği
images

Yıldırım'da ikinci dönem: Bursa Düşünce Okulu yeni katılımcılarını arıyor
images

Feke kitap günleri öğrencileri ve halkı üç gün boyunca kitapla buluşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memnun kalmayanlara 30 gün koşulsuz iade garantisi veren Vodafone akıllı fiber sistemi

Kocaeli'de yağışa karşı teyakkuz: mazgallar temizlenip motopomplar çalışıyor

Yıldırım Beyazıt'a yeni nefes: Ahmet Taş parkı ve sosyal tesisi açılıyor

Elazığ'da lenfoma için yerel seferberlik

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi