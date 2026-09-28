Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 250 yeni hekim adayı beyaz önlük giydi

Omü tıp fakültesi açılış töreni:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tıp fakültesini kazanan 250 öğrenci, düzenlenen programla beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.

Dekan Murat Danacı'nın mesajı:

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, törende öğrencilere hitap ederek üniversitenin bölge ve ülke açısından önemine vurgu yaptı. Danacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin kısa sürede araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirtti ve öğrencilere üniversitede eğitime gönül vermiş bir kadronun bulunduğunu aktardı.

Danacı, tıp eğitiminin zorluklarına dair uyarıda bulunarak öğrencilerin sabır ve fedakarlık gerektiren bir yolculuğa başladığını söyledi: 'Tıp fakültesi eğitimi gerçekten stresli bir eğitim. Bir sürü bilgi karşınıza gelecek ve bir süre bocalayacaksınız. Hekimlik gerçekten zor ve özverili bir meslek. Konforunuzu kapıda bırakarak buraya gelin ve devam edin.' Dekan, mesleğin sonunda insan hayatına dokunmanın verdiği tatminin önemini vurguladı.

Altyapı ve yeni hastane planları:

Danacı, OMÜ'nün sağlık altyapısının sürekli geliştiğini belirterek, fakültenin eğitim ve uygulama imkanlarının iyileştiğini söyledi. Dekanın açıklamasına göre, rektörlük binası yanında yeni bir hastane inşa edilecek ve inşaatının 2027 yılında başlaması planlanıyor. Ayrıca, öğrencilerin mezun olduklarında yeni hastaneye taşınma ihtimali de gündeme getirildi.

Tören akışı ve beyaz önlük giydirme:

Tören kapsamında OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sancar Barış açılış dersi verdi. Programda Türkçe ve İngilizce programlarını dereceyle kazanan öğrenciler ile diğer yeni kayıtlı öğrenciler sahneye davet edilerek beyaz önlükleri giydirildi. Tören, hem akademik hem de sembolik bir başlangıç olarak öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Programda öne çıkan vurgular arasında eğitimin fedakârlık gerektirdiği, üniversitenin altyapı yatırımlarına önem verdiği ve öğrencilerin mesleki sorumluluklara hazırlanmalarının öncelikli olduğu yer aldı. Tören, öğrencilerin beyaz önlükle tıp eğitimine resmen başlamasıyla sonlandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TIP FAKÜLTESİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TIP FAKÜLTESİNİ KAZANAN 250 ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN TÖRENLE BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ.