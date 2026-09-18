Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde nöromüsküler tanıda güncel yaklaşımlar ve akreditasyon vurgusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde nöromüsküler sempozyum

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ev sahipliğinde başlayan "3. Nöromüsküler Hastalıklarda Tanısal Stratejiler Kursu ve Sempozyumu" açılış konuşmalarıyla hayata geçti. Dekan Prof. Dr. Murat Danacı konuşmasında üniversitenin son 50 yılda kaydettiği gelişimi ve akreditasyon süreçlerini öne çıkardı.

Danacı, "Orta ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en köklü üniversitesi olarak geçen yıl üniversite olarak YÖK tarafından akredite edildik. Fakültemizin iki programı, hem İngilizce hem Türkçe programı altı yıldır akredite. Şu an için anabilim dallarımızdan da yaklaşık sekiz tanesi akredite olmuş durumda" ifadelerini kullandı. Dekan, 1984 yılında ilk hastanede eğitim alan gruptan olduğunu belirterek sürecin önemini vurguladı.

Eğitim ve akreditasyon vurgusu:

Sempozyum açılışında OMÜ'nün akreditasyon başarısı ve fakültenin eğitimdeki standartları ön plana çıktı. Danacı, sempozyum için verilen emek ve çalışmaya teşekkür ederek, kurumun kısa sürede önemli mesafe kat ettiğini söyledi.

Fakültenin hem İngilizce hem Türkçe programlarının altı yıldır akredite olması ve anabilim dallarından yaklaşık sekizinin akredite oluşu, eğitim niteliğine ilişkin mesajları güçlendirdi.

Program içeriği ve katılımcılar:

Toplantıya Türkiye’nin farklı merkezlerinden ve yurt dışından bilim insanları, klinisyenler ve genç hekimler katıldı. Sempozyumda nöromüsküler hastalıkların tanısına yönelik güncel bilimsel gelişmeler ele alınıyor; teorik eğitimlerin yanında uygulamalı kurslar ve bilimsel oturumlar düzenleniyor.

Açılış konuşmalarını Türkiye Klinik Nöro-fizyoloji EEG-EMG Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysun Soysal ile Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hacer Erdem Tilki de gerçekleştirdi.

Program, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek nöromüsküler ultrasonografi oturumlarının ardından sona erecek.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TIP FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 3. NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLARDA TANISAL STRATEJİLER KURSU VE SEMPOZYUMU, NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR ALANINDAKİ BİLGİ, DENEYİM VE GÜNCEL BİLİMSEL GELİŞMELERİN PAYLAŞILMASI AMACIYLA BAŞLADI.