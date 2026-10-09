Dolar 49,3366 +0,11%
Euro 55,2239 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.691,10 +1,47%
EUR/USD 1,1197 -0,17%
Brent Petrol 104,66 +0,36%
--°

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 18 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Stanford ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan listede OMÜ'den 18 akademisyen yer aldı; 15'i yıllık, 9'u kariyer boyu etki kategorisinde.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 18 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin listede yeri:

Stanford Üniversitesi ile Hollanda merkezli Elsevier iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)'nden toplam 18 akademisyen yer aldı. Listede akademisyenlerin uluslararası etki düzeyleri; atıf sayıları, h-indeksi, hm-indeksi, standardize edilmiş atıf göstergeleri ve yazar sırasına bağlı atıf etkisi gibi bibliyometrik ölçütler dikkate alınarak değerlendirildi.

OMÜ temsilcilerinden 15 isim "Yıllık Etki", 9 isim ise "Kariyer Boyu Etki" kategorisine girdi; bu iki kategoride yer alanlardan 6 akademisyen her iki listede de kendine yer buldu. Listede ayrıca akademik dünyaya katkılarıyla anılan ve vefat eden Prof. Dr. Okan Özgönenel ile Prof. Dr. Erdem Koç da saygıyla anıldı.

rektör aydın'ın değerlendirmesi:

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, uluslararası listede yer almanın üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini ve görünürlüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Rektör Aydın, bilimsel üretkenlik ve nitelikli araştırmaların önemine dikkat çekerek, akademisyenlerin başarılarının genç araştırmacılar ve öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti ve başarıların devamını diledi.

yıllık etki listesi:

OMÜ'den Yıllık Etki Listesi'ne giren akademisyenler şunlar:

Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Necmi Dege (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Turgut (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Orhan Dengiz (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Selim Ceylan (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Vedat Suat Ertürk (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. İbrahim Demirtaş (Eczacılık Fakültesi), Prof. Dr. Tevfik Özen (Fen Fakültesi), Doç. Dr. İlknur Zeren Çetin (Mimarlık Fakültesi), Doç. Dr. Kadir Mert Döleker (Mühendislik Fakültesi), Doç. Dr. Halil Mutuk (Fen Fakültesi), Doç. Dr. Songül Şahin (Fen Fakültesi), Doç. Dr. Hasan Yakan (Eğitim Fakültesi) ve Doç. Dr. Burhan Dost (Tıp Fakültesi).

kariyer boyu etki listesi:

Kariyer Boyu Etki Listesi'nde yer alan OMÜ akademisyenleri ise şunlardır:

Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Turgut (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Necmi Dege (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Feryal Akbal (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Turgay Partal (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Orhan Dengiz (Ziraat Fakültesi), Prof. Dr. Selim Ceylan (Mühendislik Fakültesi) ve Prof. Dr. Birol Elevli (Mühendislik Fakültesi).

OMÜ'nün bu sonuçları, üniversitenin araştırma çıktılarının uluslararası platformlarda görünürlüğünün arttığını ve farklı disiplinlerden araştırmacıların etki alanlarının genişlediğini gösteriyor. Akademik başarıların sürdürülebilirliği için kurum içi destek ve genç araştırmacıların teşvik edilmesinin önemi vurgulanıyor.

“DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ”NDE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDEN (OMÜ) 18 BİLİM...

“DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ”NDE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDEN (OMÜ) 18 BİLİM İNSANI YER ALDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya’da uzay sahnesi: TÜBİTAK’ın IAC 2026 sergisi ve programı
images

Üçevler’de Şadi Özdemir’le akşam çayı: herkese eşit hizmet sözü
images

Kaynarca meslek lisesi öğrencileri tek denemede devreyi çalıştırıp TEKNOFEST'te...
images

İlçe okulunun tek denemede çalıştırdığı devre TEKNOFEST’te Türkiye birinciliği g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da