Onikişubat'ta köprü altındaki çamura saplanan yaşlı vatandaş kurtarıldı

olay yeri ve ihbar:
Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki İmran Kılınç Köprüsü yakınlarında bulunan çamurluk alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir yaşlı vatandaş, köprü altındaki çamura saplanarak mahsur kaldı.
kurtarma çalışması:
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle vatandaş bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk değerlendirmesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
sağlık durumu:
Kurtarılan vatandaş, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çamura saplanarak mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı
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