Onikişubat'ta köprü altındaki çamura saplanan yaşlı vatandaş kurtarıldı

olay yeri ve ihbar:

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki İmran Kılınç Köprüsü yakınlarında bulunan çamurluk alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir yaşlı vatandaş, köprü altındaki çamura saplanarak mahsur kaldı.

kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle vatandaş bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk değerlendirmesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

sağlık durumu:

Kurtarılan vatandaş, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çamura saplanarak mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı