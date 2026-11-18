Ons altın geriledi:

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda yüksek seyreden petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve FED'in sıkı para politikası sinyalleriyle birlikte satış baskısına maruz kalarak son bir yılın en düşük seviyesine indi. Ons fiyatı 3 bin 742 dolara geriledi.

Küresel etkenler:

Yükselen petrol fiyatları enflasyon beklentilerini yukarı çekiyor; buna paralel olarak FED'in faiz artırımı beklentisi, değerli metallere getirisi düşük varlık gözüyle bakılmasına yol açıyor. Bu dinamikler, yatırımcıların altından uzaklaşmasına ve küresel çapta satış baskısının güçlenmesine neden oldu.

İç piyasada fiyatlar:

İç piyasada gram altın yaklaşık 6 bin 100 lira seviyesinde işlem görürken; çeyrek altın 10 bin 82 lira, yarım altın 20 bin 185 lira ve tam altın 40 bin 177 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Yerel talep ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, iç piyasa fiyatlarının oluşumunda belirleyici olmaya devam ediyor.

ALTININ ONS FİYATI SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ (ARŞİV)