Onuachu derbide yine iş başında olmak istiyor

Onuachu'nın Samsunspor karnesi:

Paul Onuachu, Samsunspor karşısında Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından biri konumunda. Süper Lig'de bu rakibe karşı oynadığı 4 maçta 4 gollık istatistikle dikkat çekiyor. Bu performans, Karadeniz derbisinde teknik ekibin forvet tercihlerini de öne çıkarıyor.

Onuachu, Samsunspor'a karşı ilk maçını 11 Ocak 2024'te oynadı. Trabzonspor'un sahasında 2-1 kazandığı karşılaşmada 90 dakika görev yapan Nijeryalı santrfor, takımının galibiyetine golüyle katkı sağladı.

4 Mayıs 2024'teki deplasman maçında ise Onuachu 70 dakika sahada kaldı; ev sahibi Samsunspor karşılaşmayı 3-1 kazanırken, bu müsabaka Onuachu'nun bu rakibe karşı gol atamadığı tek karşılaşma olarak kayıtlarda yer aldı.

31 Ağustos 2025'te Trabzonspor'un sahasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta Onuachu bir kez daha fileleri havalandırdı. 7 Şubat 2026'da oynanan deplasman karşılaşmasında ise Nijeryalı golcü 2 gol kaydederek takımının 3-0'lık galibiyetinde belirleyici oldu. Bu müsabakalarla Onuachu'nun Samsunspor karşısındaki gol sayısı toplamda 4'e ulaştı.

Reis'in forvet tercihi:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis'in forvet seçimi maç öncesinin en çok konuşulan konularından biri. Onuachu, Galatasaray maçına yedek başlamıştı; Reis'in bu karşılaşmada Onuachu mu yoksa Dju mu ilk 11'de şans vereceği merak ediliyor.

Gol geleneğini sürdürme hedefi:

Onuachu, Samsunspor'a karşı oluşturduğu gol grafiğini sürdürmek isteyecektir. İlk 11'de başlamaması halinde dahi maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna girerek rakip savunmada etkili olması ve gol geleneğini sürdürmesi bekleniyor. Teknik ekibin vereceği forvet kararı, Trabzonspor'un derbi taktiğini ve hücum gücünü doğrudan etkileyecek önemli bir unsur olacak.

TRABZONSPOR’UN NİJERYALI GOLCÜSÜ PAUL ONUACHU, SAMSUNSPOR KARŞISINDA YİNE TAKIMININ EN ÖNEMLİ GOL SİLAHLARINDAN BİRİ OLACAK. KARADENİZ EKİBİNE KARŞI FORMA GİYDİĞİ 4 SÜPER LİG MAÇININ 3’ÜNDE 4 GOL KAYDEDEN ONUACHU, SAMSUNSPOR KARŞISINDAKİ GOL GELENEĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR.