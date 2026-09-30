Onuachu formasını geri almak için kadro yarışında

onuachu'nun yeni sezon başlangıcı:

Geçen sezon bordo-mavili takımın ön bölgesinde değişmez isimlerden biri olan Paul Onuachu, 2024-25 sezonuna beklenen ritmiyle başlayamadı. Trabzonspor'un oynadığı resmi 8 maçın (2 Avrupa, 6 Trendyol Süper Lig) yalnızca birinde fileleri havalandırabilen Nijeryalı santrfor, toplam 2 gol kaydetti.

Onuachu'nun bu sezonki iki golü de ligin 4. haftasında iç sahada oynanan ve Trabzonspor'un 5-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında geldi; başka karşılaşmalarda skora katkısı sınırlı kaldı.

geçen sezonla kıyaslama:

Geçen sezonun ilk döneminde Onuachu, ligin ilk 6 haftasında Kocaelispor, Samsunspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. Bu üç maçtan elde edilen puan katkısı toplam 5 idi. Sezon boyunca ise 22 gole ulaşarak Eldor Shomurodov (Başakşehir) ile gol krallığını paylaşmıştı.

forma rekabeti ve teknik tercihlerin etkisi:

Trabzonspor formasıyla ligde görev aldığı 57 maçın yalnızca 5'inde sonradan oyuna dahil olan Onuachu, bu sezon ilk 11 garantisini kaybettiğinin işaretlerini verdi. Teknik direktör Thomas Reis döneminde ilk kez Galatasaray maçında yedek kulübesinde oturan Nijeryalı, sezonun son transfer gününde kadroya katılan Franculino Dju'nun ilk 11'de başlamasıyla söz konusu maçta 59. dakikada oyuna girdi.

Hücum hattındaki alternatiflerin artması rekabeti kızıştırdı; takımın gol yükünü taşıyan Mohamed Salah'ın yanı sıra Franculino Dju ve Saviolo gibi isimlerin de forma için yarışması Onuachu'nun şansını nispeten azalttı.

Bu sezon Onuachu için kritik olan nokta, antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetin kararını etkilemek olacak. Geçen sezon takımın hücumundaki en önemli silahlardan biri haline gelen Nijeryalı santrfor, aynı kimliği yeniden ortaya koyup koyamayacağıyla ilgili soruların cevabını arıyor.

Trabzonspor cephesinde önümüzdeki haftalar, Onuachu'nun form grafiğini yukarı çekip kadro içi rekabette öne geçip geçemeyeceğini gösterecek; takım için de hücum derinliği ve rotasyon açısından önemli bir sınav niteliğinde olacak.

PAUL ONUACHU (ARŞİV)