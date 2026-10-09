Onuncu Adana lezzet festivali merkez Park'ta kapılarını açtı

Onuncu festival Merkez Park’ta ziyaretçilere açıldı

Adana'da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapılarını açtı. Etkinlikler Merkez Park'ta başlayıp üç gün sürecek ve alanda yaklaşık 250 işletmenin stantları yer alacak. Festivalde Adana kebabı, şalgam, ciğer, bici bici, analı kızlı, içli köfte ve taş kadayıf başta olmak üzere kente özgü birçok lezzet tanıtılıyor.

Program ve amaç:

Festival boyunca atölyeler, paneller, yemek yarışmaları ve gastronomi gösterileri düzenlenecek. Organizasyonun hedefi, Adana'nın zengin gastronomi kültürünü öne çıkarmak ve kentin yöresel tatlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak. Etkinlikler hem yerel esnafın görünürlüğünü artırmayı hem de ziyaretçilere farklı mutfaklardan örnekler sunmayı amaçlıyor.

Esnaf ve ziyaretçilerin sözleri:

Kebapçı esnafı Yaşar Aydın, festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 'Vatandaşlarımız gelmeye başladı. Burada insanlar yemeklerini yiyecekler, gezecekler ve akşam eğlencelere katılacaklar. Bu festival Türkiye’nin en büyük gastronomi festivali. Yıllardır devam ediyor. Bizler esnaflar olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlar akın etmeye başladı. Gittikçe kalabalık olacak. Adana gümbür gümbür geliyor.' ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca Adana lezzetlerine dair gururunu ve katılım çağrısını yineledi.

Her yıl festivale katıldığını söyleyen İlknur Eker, 'Adana’mızın tanıtımı açısından çok güzel yöresel bir etkinlik. Herkesin gelmesini istiyorum. Adana’nın bu güzel lezzetlerini tüm dünya tatmalı' dedi ve tatlılardan yöresel yemeklere kadar geniş bir sunum olduğunu vurguladı.

Almanya'dan gelen Orhan Köklü ise, 'Güzel bir ortam var burada. Almanya’da böyle bir festival yok. Lezzetleri tatmaya geldik. Adana kebabından başladık. Herkesin gelip görmesini isteriz. Bu lezzetlerin hiçbiri Almanya’da yok, kesin kıskanıyorlardır' sözleriyle etkinliğe olan hayranlığını dile getirdi. Özkan Batmaz da alanda üç gün boyunca gezeceğini belirterek Adana lezzetlerinin benzersiz olduğunu söyledi.

Festival, kentin kültürel ve gastronomik mirasını canlı tutmayı, esnafın ve üreticilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan etkinlikler dizisiyle devam edecek.

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