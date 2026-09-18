Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Önündeki aracın ani duruşu sürücünün kontrolünü bozdu: üç kişi yaralandı

Gaziantep OSB-İpekyolu'nda 80 AOY 168 plakalı otomobil, önündeki aracın aniden durmasıyla refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride devrildi; 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Önündeki aracın ani duruşu sürücünün kontrolünü bozdu: üç kişi yaralandı

Kaza anı:

Gaziantep'in OSB-İpekyolu mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre önünde seyir halinde bulunan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen aracın aniden durması üzerine sürücüsü öğrenilemeyen 80 AOY 168 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki ağaca çarpmasının ardından karşı şeride geçip ters döndü.

Müdahale ve yaralılar:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı ve yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturarak inceleme başlattı. Olay yerinde delil çalışmaları sürerken, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 3 YARALI

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 3 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü