Önündeki aracın ani duruşu sürücünün kontrolünü bozdu: üç kişi yaralandı

Kaza anı:

Gaziantep'in OSB-İpekyolu mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre önünde seyir halinde bulunan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen aracın aniden durması üzerine sürücüsü öğrenilemeyen 80 AOY 168 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki ağaca çarpmasının ardından karşı şeride geçip ters döndü.

Müdahale ve yaralılar:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı ve yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturarak inceleme başlattı. Olay yerinde delil çalışmaları sürerken, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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