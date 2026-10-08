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Onur kıtası töreniyle başlayan Arnavutluk savunma bakanı ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetli Arnavutluk Savunma Bakanı Ermal Nufi'yi törenle karşıladı; baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Onur kıtası töreniyle başlayan Arnavutluk savunma bakanı ziyareti

resmi kabul ve tören

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ermal Nufi'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda karşıladı.

törenin ayrıntıları:

Karşılama töreninde iki ülke marşları çalındı ve konuk bakan Ermal Nufi Onur Kıtası'nı selamladı. Protokol gereği bakanlar Bakanlık önünde fotoğraf çekildi ve resmi karşılama usulleri uygulandı.

görüşmeler ve süreç:

Törenin ardından Güler ve Nufi baş başa bir görüşme gerçekleştirdi; daha sonra heyetler arası görüşmeler sürdü. Resmi açıklamalarda görüşmelerin devam ettiğine yer verildi.

Gerçekleştirilen görüşme ve tören, iki ülke arasındaki resmi temasların sürdürülmesi ve savunma diplomasisinin işleyişi açısından önem taşıyor. Bakanlıkta gerçekleşen bu program, taraflar arasındaki iletişim kanılarının açık tutulduğunu gösteriyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, RESMİ DAVETLİSİ OLARAK TÜRKİYE’YE GELEN ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, RESMİ DAVETLİSİ OLARAK TÜRKİYE’YE GELEN ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANI ERMAL NUFİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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