Operasyonda adı geçen aktivist Emre Tanış gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ailem Güvende operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı. Soruşturma dosyasında Tanış hakkında çeşitli iddialar yer alıyor.
Soruşturmada ortaya çıkan iddialar:
Dosyada, Tanış'ın erkek mağdurları para karşılığında erkek iş insanlarıyla buluşturduğu ve bu ilişkilerden kazanç sağladığı değerlendirildiği belirtiliyor. İddialar soruşturma kayıtlarına geçirildi ve bu kapsamda araştırma genişletildi.
İşlem ve süreç:
Tanış'ın LGBT aktivisti olduğuna dair bilgilerin de dosyada yer aldığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor; soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tanımlı delil ve ifadeler doğrultusunda incelemeyi sürdürüyor.
'Ailem Güvende' operasyonunda aranan Emre Tanış yakalandı
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