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Operasyonda balkondan kaçış girişimi kameralara yansıdı

8 Eylül'de İskenderun'da düzenlenen operasyonda, balkondan kaçmaya çalışırken yakalanan E.B.'nin o anları polis kameralarına yansıdı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Operasyonda balkondan kaçış girişimi kameralara yansıdı

İskenderun'da düzenlenen operasyonun görüntüleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, bir adreste yaşanan arama anları ekip kameralarına yansıdı. Operasyon, daha önce ilçede iş yeri kurşunlama olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi.

operasyonun detayları:

Soruşturma sonucunda olayın failleri olarak tespit edilen C.G. ile M.T. isimli şüphelilerin izine rastlandı. İlk belirlemelere göre kurşunlama olayı Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelmiş, şüphelilerin saklandığı adres ise Karaağaç Mahallesi'nde olduğu yönünde tespit yapıldı.

Bu tespitlerin ardından Karaağaç Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda, iş yeri kurşunlama olayına karıştığı değerlendirilen iki şahıs yakalandı. Operasyon anı ve çevredeki müdahaleler polis kayıtlarına geçti.

balkondan kaçış girişimi:

Aynı adreste bulunan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan arandığı belirtilen E.B., ekiplerin baskını sırasında balkondan kaçmaya çalıştı. Kaçış girişimi başarısız oldu ve şahıs ekiplerce yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonla ilgili adli işlemler hızla yürütüldü; adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve delil tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Polisin baskın yaptığı evin balkonundan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin o anları...

Polisin baskın yaptığı evin balkonundan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin o anları kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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